Kandideerin riigikogusse, et kaitsta Harju- ja Raplamaa inimeste huve, kelle töökus muutis siinsed vallad kogu Eestile silmapaistvalt ilusaks. Seisan vastu Kaja Kallase ja Reformierakonna laastavale poliitikale ning kindlustan Eesti pered kodulähedaste koolidega, püsiva elektrivarustusega ja heade teedega.

Perekonda kavandatakse kogu eluks, kuid Reformierakonna valitsus planeerib perepoliitikat lühiajaliselt. Riigi juhid peavad andma endast kõik, et Eesti pere tunneks ennast kindlalt ja julgeks saada lapsi. EKRE annab meie peredele pikaajalise kindlustunde.

Veel halvemini mõjub, kui Kaja Kallase valitsusmurrab noortele peredele antud lubadusi. Kui mõned aastad tagasi meelitati noori maale elama, siis nüüd tõmmatakse neil vaip jalge alt ära. Sulgetakse väikeseid koole ja lasteaedu, mis hävitab kogukonna elujõu. Kui inimesed on mitmeid aastaid investeerinud maakohas kodu rajamisse, siis infrastruktuuri sulgemine tähendab, et riik pettis neid. Eesti rahvusriik püsib üksnes tänu tugevale perekonnale.

Me ei saa lubada olukorra jätkumist, kus iga suurem tuulehoog ja lumesadu kustutab Tallinnast väljaspool tuhandetes kodudes valguse, ehkki nuumame riigile kuuluvat Eesti Energiat üha kasvava elektri hinna tõttu hiiglaslike summadega. EKRE lubab, et Eesti pered võivad meie edu korral olla kindlad kodulähedastele koolidele, püsivale elektrivarustusele ja headele maanteedele. Meie täidame valijale antud lubadused.

Kartelliparteide juhtpoliitikud kindlustavad endale soodsat karjääri Brüsseli koridorides rahva arvelt. EKRE poolt hääletades teete lõpu silmakirjalikule ja valelikule poliitikale. Harju- ja Raplamaa inimesed ootavad südamevärinal järjekordse kaevandusettevõtja tulekut, kes soovib õitsva kodutanuma muuta tolmavaks karjääriks. Brüsseli asjameeste soositud Rail Balticu raudteetrassi ehitamine on lootusetult takerdunud, kuid maksumaksja raha pumbatakse soodesse kasutute viaduktide ehitamisesse. Valitsus teeskleb, justkui sooviks karjääride rajamisel teha koostööd valdadega ja kohalike inimestega, kuid lubadused osutuvad petlikuks.

Pole kindel, et meil jätkub maavarasid nii raudtee- kui ka maantee suurprojektidele. Harju- ja Raplamaa elanikud vajavad ennekõike just korralikke teid. Isegi Euroopa Liit heidab ette, et Reformierakonna valitsus pole suutnud hakata riigile olulistes põhisuundades korralikke maanteid välja ehitama.

EKRE tõestas valitsuses olles, et majanduse elavdamiseks tuleb maksusid ja aktsiise julgelt langetada. Maksude alandamisest saab EKRE tähtis ülesanne, kui me moodustame valitsuse. Madalamate maksudega elavneb majandus, laekumised riigieelarvesse suurenevad, hinnad langevad ja rahvas tuleb toime ilma abirahadeta. Praegu teised riigid langetavad meie ümber energia hindasid, kuid Kaja Kallase valitsus ei tee seda ja kaotame konkurentsivõimes.

Tunnen uhkust, et EKRE sai lahkuva riigikogu volituste ajal võimaluse olla valitsuses ja mina töötada riigikogus. Saime endid näidata tahtejõulise ja teovõimelise erakonnana. Mina sain kogemuse riigijuhtimise kitsaskohtadest ja sellest, mida teha, et elu Eestimaal paremaks muuta. Ma olen pühendanud oma elu Eestimaa tuleviku paremaks. Soovin EKRE võitu, et teeksime lõpu poliitilisele korruptsioonile, valetamisele ja probleemide ees pea liiva alla peitmisele.

Riigikogus saab minu missiooniks jätkusuutlik, teaduspõhiselt juhitud areng, mis loob kasuliku majanduskeskkonna nii ettevõtjatele kui igale inimesele.

Riigikogus lähtun järgnevast

Energiahinnad alla, et peatada rahva vaesumine!

Tagame riigi ja üksikisiku julgeoleku!

• Luban tõde ja ausat riigijuhtimist.

• Lähtun põhiseadusest, mis kohustab meid kaitsma eesti keelt ja kultuuri.

• Seisan traditsiooniliste pereväärtuste, noorte perede ja laste toetamise eest.

• Võitlen, et iga eakas inimene võiks elada inimväärselt oma kodus.

• Pingutan, et arstiabi muutuks igale inimesele kättesaadavaks.

• Nõuan, et rahvas saaks ise valida presidenti.

• Astun vastu massilisele ja ebaseaduslikule immigratsioonile.