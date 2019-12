Alla kuu Keilas asuvat maakonna muuseumit juhtinud Riho Rõõmus lahkus ametist. “Harjumaa Muuseumi direktor Riho Rõõmus esitas reedel, 29. novembril lahkumisavalduse, mille linnavalitsus ka rahuldas. Direktori kohusetäitjaks määrati Gea Mossin,” seisab Keila linna kodulehel.

Aastast 1995 Tallinna lauluväljakut juhtinud ja tänavu märtsist sealt lahkunud Rõõmus oli üks viiest kandidaadist, kes soovis maakonna muuseumi direktoriks. Ta valiti konkursil välja ning esimene tööpäev oli Rõõmusel 4.novembril.

Rõõmuse sõnul BNS-ile otsustas ta praegu pigem keskenduda eraettevõtluse arendamisse. “Muuseumil on hetkel pädev kaader ja üksmeelne kollektiiv. Minu otsus ei halvenda muuseumi igapäevatööd ja lähiaja plaane. Muuseumil on olemas ka väga tugev riigi ja Keila linna poolne tugi, et oma plaane ellu viia,” selgitas Rõõmus BNS-ile.