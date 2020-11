Mõni inimene kulutab lõputult aega ja energiat kassi-hiire mängimiseks kohtutäituritega, kuid enamus meist elab pika elu suurematesse raha- ja võlaprobleemidesse sattumata ning ei pea kunagi suhtlema kohtutäituriga. Siin on retsept, kuidas elada nii, et kohtutäituritega poleks vaja kunagi tegemist teha.

Rahahädade ja võlgadesse sattumise taga on harva totaalselt halb õnn või kiuslikud ja mõistmatud võlausaldajad. Kurb tõsiasi on see, et enamasti on võlglane oma olukorra halvendamiseks ise päris palju ja pika aja jooksul teinud.

Planeeri kulutusi ja koosta eelarve. Eriti oluline on see siis, kui su eelarve on piiratud, rahalised võimalused tagasihoidlikud ning säästudki olematud. Väldi emotsiooniostusid ja kaalutle enne suuremaid väljaminekuid alati põhjalikult. Katsu säästa ka siis, kui su eelarve on pingeline. Hea nipp selleks on panna raha tagavaraks kõrvale kohe palgapäeval, mitte aga loota, et säästmiseks raha üle jääb.

Laena vastutustundlikult. Mõni inimene võtab väga kergekäeliselt laenu ning loob endale sellega olukorra, kus ühel hetkel ongi sul raha tagasi nõudvad võlausaldajad ukse taga reas. Laenu võttes tuleb arvestada sellega, et su sissetulekud võimaldaksid seda tagasi maksta. Tihti jäävad laenates tähelepanuta ka sellega seonduvad kulud – intress, lepingu tasu jne.

Loe alati laenulepingud läbi (ja saa neist aru). See kuulub vastutustundliku laenamise juurde. Jah, laenuleping võib olla keeruliselt sõnastatud ning tüütult pikk. Siiski ära allkirjasta seda enne, kui oled selle läbi lugenud ja kõigest aru saanud. Küsimuste korral küsi julgesti abi ja selgitusi.

Võta laenu ainult vajalike asjade ostmiseks. Laenupakkujad reklaamivad ahvatlevalt oma tooteid, kui võimalust nüüd ja kohe elujärge parandada ning elu nautida. Ära lange reklaamide lõksu! Mitte mingil juhul ära laena emotsiooniostudeks. Kui rahaseis on kehv, siis ei ole vaja liisida uut telefoni lihtsalt sellepärast, et uus mudel on väljas.

Julge rahalistele raskustele otsa vaadata. Kohtutäiturite igapäevatöö on võlglaste taga ajamine. Varem või hiljem lõpeb peitusemäng kohtutäituri võiduga. Et nii kaugele asi üldse ei areneks, ära peida end võlausaldajate eest, vaid tegele oma rahamuredega. Näiteks püüa sõlmida võlausaldajatega kokkuleppeid, vasta sulle saadetud päringutele.

Otsi abi. Rahalisi raskusi võib olla vägagi piinlik tunnistada, eriti kui tead, et oled need endale ise tekitanud. Siiski pole varjamisest abi. Julge rääkida rahamuredest oma lähedastega või küsida nõu võlanõustajalt.

Ära luba asju, mida sa ei suuda täita. Mõnikord näib võlausaldajatest rahu saamiseks hea mõte neile midagi kiiresti lubada. Näiteks et tasun võla järgmisel nädalal või kuul. Kui sa aga seda tegelikult ei suuda ega kavatsegi teha, siis ära anna selliseid lubadusi. Ole võlausaldaja suhtes aus, sest katteta lubadustega ajad neid vaid veel rohkem vihale ning tõmbad endale õnnetust kaela. Kui maksenõude (sh trahvid) esitamisel ei ole võimalik nõuet tasuda, püüa jõuda kokkuleppele maksetähtaja pikendamiseks.

Suhtle inimestega. Võlg ei kao kuskile ja võlausaldajad ei unusta ka siis, kui sa kirjadele ega telefonikõnedele ei vasta või ära kolid. Kui nõuded sinu vastu on jõudnud juba kohtusse, siis võta vastu kohtu poolt edastatud dokumendid ja suhtle kohtuga. Kohtudokumendid ja juriidiline keel võib tunduda keeruline, kuid selle lihtsamaks tõlkimisel saad kasutada tasuta õigusabi.

Värskenda elukoha- ja kontaktandmeid. Su võlad ei kao sellest , kui sa olulisi teateid kätte ei saa. Seega on igati mõistlik kolides ka elukoharegistris andmed ära muuta. Sama lugu kehtib meiliaadressite ja telefoninumbritega.