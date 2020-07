Vääna-Jõesuu vana vetelpäästejaam, mis ehitati läinud sajandi 70-ndate aastate keskpaiku ja kus siis tegutsesid paralleelselt nii vetelpääste kui ka nõukogude piirivalve, on taas aktiivsele elule ärkamas.

Harku vald sai Vääna-Jõesuus, otse jõe kaldal, mõnikümmend meetrit merest seisva hoonemüraka oma valdusse 1999. aastal. Nende mõnekümne aasta jooksul on ikka aeg-ajalt meediast läbi jooksnud uudis, et nüüd on kahekordses hoones, mille kohal kõrgub veel kaks tornikorrust, remont algamas. Lubadustest kaugemale pole siiani aga jõutud. Ühegi arendaja hammas pole silikaadist laotud hoonekarbile seni peale hakanud. Hoones tegutseb vaid kohvik, hoone kõrval toimub aga huvilistele SUP-laudade rent.

Vääna-Jõesuu vanas vetelpäästejaamas algas remont. Fotod Ülo Russak

Käesoleva nädala alguses algas aga askeldamine juba mitu aastat ilma katuseta seisvas tornis, nädala keskel veeti kohale hulk ehitusmaterjali.

“Saime EKRE toel riigieelarvest 5000 eurot nn katuseraha. Ja panemegi selle siin otseses mõttes katusele, torni katuse remondiks. Mõne aasta taguses tulekahjus katus hävis ja selge, et ilma katuseta ükski hoone ei püsi,” kõneleb Harku vallavolikogu liige, vallale kuuluva osaühingu Strantum projektijuht Jaanus Härms, kes ise EKRE-sse kuuludes raha saamiseks taotluse kirjutas.

“Muidugi mõista on see EKRE-lt saadud raha vajaminevaga võrreldes vaid piisk meres, aga vähemalt saame alguse ära teha, katuse ära remontida, et hoone edasi ei laguneks,” ütleb Härms.

Jaanus Härms usub, et tulevikus tahavad inimesed siia torni kindlasti uudistama tulla.

“Kui kuskil miljonivaade avaneb, siis on see just siit – ees meri, vasakul liivarand, paremal aga metsa vahel looklev Vääna jõgi,” viitab Härms tornist avanevale vaatele.

Ka hoone teisel korrusel käib remont. “Lõplikult saame siin viis tuba aga rentimiseks välja ehitada alles siis, kui rahastuse leiame,” teab Härms. “Korraga polegi seda maja plaanis remontida. Sellel aastal torn, järgmisel toad!”

Tähtis on, et algus sai tehtud.

Kommentaar, Meelis Härms, OÜ Strantum juhataja

Sel aastal suuri investeeringuid ei ole plaanis vetelpäästejaama teha. Kasutame ära riigieelarvest eraldatud “katuseraha“ , lisaks investeerime hoonesse kogu laekuva renditulu. Parandame katuse, et vihm sisse ei sajaks ja loodame, et ka põlenud torn saab taastatud. Kokku oleme arvestanud investeeringuks kuni 15 000 eurot. Tore, et see maja on elu sisse saanud ning kindlasti läheme järgmistel aastatel arendamisega edasi, et saaksime rannalistele veelgi paremaid teenuseid pakkuda.