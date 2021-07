Elroni porgandivärvi rongid on ekspertide sõnul liiga väikese ruumalaga selleks, et mahutada nii rattaid kui ka inimesi.

Rattapilet rongis on tekitanud suure segaduse ja paanika. Vabamõtleja ja jalgrattafanaatik Marek Strandberg ütleb, et kogu teema jalgratta transpordi eest raha küsimisel tuleneb sellest, et soetatud rongid on oluliselt väiksema mahuga kui need, mis kasutusest välja võeti.

“Just ruumala mõttes,” rõhutab Strandberg, “vanadesse rongidesse mahtus neid täiesti vabalt, aga uutesse ei kavandatud seda ruumi, kuna arvati, et inimesed ei kasuta jalgrattaid. See oligi planeerimisviga.”

Strandbergi sõnul saab samalt tootjalt, kes praegu meil kasutuses olevaid ronge toodab, tellida erinevaid ronge koos lisavagunitega. “Mujal käies enamasti ei küsita ratta eest raha, vagunitel on vaheosad, kuhu saab rattaid panna, nii et kõik on planeerimise küsimus,” tõdeb Strandberg.

Ta küsib retooriliselt, et mida see rahaküsimine annab – kas osa liiklejaid jätab võimaluse ratast transportida kasutamata? Tema sõnul ei jäta, mingil hetkel tõuseb rattavedamise hind reisijahinnast kõrgemaks, aga see ei paranda rattavedamise kvaliteeti, rattaid on lihtsalt rohkem.

“Tasuline pilet ei lahenda seda olukorda mitte ühelgi moel,” arvab Strandberg.

Uute vagunite jaoks puudub raha

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo rõhub hetkel valitsevatele tõsiasjadele – nimelt ei mahu rattad enam rongi ära ning tihti peavad ka reisijad püsti seisma isegi pikemate sõitude puhul.

“Seetõttu puudub meil võimalus kasvava nõudluse jaoks ratastele ruumi juurde teha, kuna lisaruumi jaoks tuleks istekohti rongist eemaldada. Täiendavate vagunite soetamine tähendab aga kümnete miljonite eurode suurust investeeringut, milleks meil raha kahjuks ei ole. Reisijad katavad piletituluga kõigest ühe kolmandiku rongiliikluse kuludest,” selgitab Kongo.

Strandbergi sõnul oleksid need probleemid olemata, kui rongide ost oleks olnud planeeritud korralikult, mitte uisapäisa.

Rattakohti peaks igal reisijal olema võimalik ette broneerida – kui asju lahendada selgemõistuslikult ning välja öelda, et rattad on rongis oodatud ainult eelregistreerunud sõitjatele.

“Järgmine samm ongi see, et tuleb tellida vagunid, kus on võimalik rohkem rattaid hoida,” arvab Strandberg. Järgmine etapp oleks minna Hollandis populaarseks saanud eluviisi teed: inimestel on mitu ratast, üks pargitakse kodulähedase rongijaama parklasse, teine ootab sihtkoha parklas.

Tasulised rongid on saamatu võte

Strandberg juhib tähelepanu, et teha rattatransport rongis tasuliseks, on sama saamatu võte nagu kaubanduskeskuste pidajad teevad tualetid tasuliseks. “Justkui see tasu võimaldaks tualetti paremini ülal pidada – no ei võimalda ju,” tõdeb Strandberg. Ta lisab, et piletitasu ei võimalda Elronil seda vagunit ju niikuinii osta, probleem tuleb lahendada muul moel.

“Inimesed peavad planeerima ja ette ostma oma reisipiletid,” ütleb Strandberg ja möönab, et kui paar eurot rattaveo eest maksta – eriti kui seda tehakse kaks korda päevas iga päev, on see väga suur raha. Endine pankur arvutab kiirelt: 80 eurot kuus, kroonides üle tuhande! “See on maksumaksja raha eest üles ehitatud ettevõte, mis keerab tagumiku maksumaksja poole,” tõdeb Strandberg kurvalt.

Ideaalses maailmas oleks tema seisukoha järgi olukord, kus kõik saaksid tulla oma kokkupandavate tõukeratastega rongi, rongis need ära laadida ja sihtkohas sõita, kuhu vaja.

Veel soovitab Strandberg autojagamist: nelja-viie peale võtta näiteks Boltist maastur, millega saab vedada ka rattaid. Boltist saab praegu rattatranspordiks üürida manuaalkäigukastiga Volkswagen Crafteri, kuhu saab olenevalt ratta suurusest installeerida 2–4 ratast. Sellise sõiduriista rent üheks päevaks maksab 33,90 eurot, aga mõte ongi, et see üüritakse mitme inimese peale.

Pärast Elroni uudist teatas Lux Express, mille käes on Eestis linnadevahelise bussiliikluse liidriroll, et iga reisija võib nende bussi tasuta kaasa võtta jalgratta.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos selgitas, et jalgrattapiletit saab broneerida Lux Expressi kodulehel luxexpress.eu või Lux Expressi mobiilirakenduses koos reisijapiletiga.

Rongi asemel buss

“Jalgratta vedamise võimalust pakume kõikidel eestisisestel bussiliinidel ning ka Balti riikide liinidel (Tallinn-Riia-Vilnius-Varssavi). Seoses pagasiruumi piiratusega võimaldame igale bussile broneerida viis rattakohta põhimõttel reisija kohta üks jalgratas,” selgitab Roos.

Kui jalgrattaga reisija ei ole piletit ostes rattale kohta broneerinud, siis võimaluse korral üritatakse ratas ikkagi pagasiruumi mahutada. Kui antud reisil on huvi rataste transportimise vastu suur, siis ratta vedamise võimalus tagatakse vaid nendele, kes on rattapileti eelnevalt broneerinud.

“Oleme kõik Lux Expressi bussid varustanud spetsiaalsete jalgrattakottidega, mis kaitsevad nii ratast ennast kui ka muud pagasit. Rattapiletiga reisijal palume olla kohal 15 minutit enne reisi väljumist, et jääks piisavalt aega ratta paigutamiseks ning kinnitamiseks. Vajadusel tuleb rattaomanikul bussijuhti aidata jalgratta kotti tõstmisel ning bussile asetamisel. Kuna tänapäeval on suurematel rattaentusiastidel jalgrattad, mis on kohati kallimad kui sõiduauto, siis aitab omaniku juuresolek ka tagada, et ratas saab käsitletud ja kinnitatud kõige õigemal viisil,” selgitab Roos.