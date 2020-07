Meie reisidel on kõik kulud hinnas (v.a suveniirid ja programmivälised kulud).

Lisaks tuntud turismiobjektidele leiame igal reisil ka põnevaid kohti, kuhu tavaliselt turiste ei viida. “Lahemaa varjatud aarded” reisil külastame vähem tuntud loodusobjekte ja käime väikestes eramuuseumides. Meie tempo on rahulik, et oleks aega huviväärsustega tutvuda.

Meie reisid pigem toetavad kohalikku kogukonda ning ei kahjusta külastatava piirkonna loodust. Me reisime väikeste gruppidega ja kasutame võimalusel kohalikke tooteid/teenuseid, samuti kohalikke giide, kelle põnevad lood aitavad paremini tabada koha vaimu. Näiteks Setomaa reisil on reisijuhiks kolmekordne Setomaa kuningas Aarne Leima.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)