Refinantseerimislaen võib olla päästev õlekõrs, kui oled sattunud võlgadesse ning väljapääsu ei paista. Selline laenutüüp võimaldab tagasi maksta kõik olemasolevad laenud, asendades mitu finantskohustust üheainsaga.

Tegu on hüpoteeklaenuga, mida väljastatakse reeglina pisut suuremas summas. Uue laenuga saad tagasi maksta kehtivad võlad ning pead seejärel vaid ühe laenu – refinantseerimislaenu – tasumisega tegelema.

Refinantseerimislaenu taotledes tuleb aga jälgida, et laenu intressimäär oleks madalam kui olemasolevate maksekohustuste oma. Vastasel juhul saad endale kaela veelgi suurema koorma.

Samuti tuleb enne uue laenu võtmist jälgida, et laenutüüp poleks sama, mis sinu praegustel laenudel. Näiteks ei tohiks väikelaenu asendada uue väikelaenuga ega kiirlaenu eest tasuda kiirlaenuga. Sama tüüpi laenude tingimused on olenemata laenupakkujast väga sarnased, mis tähendab, et sellisel toimimisel ei saaks sa kuidagi majanduslikku kasumit.

Refinantseerimislaenu plussid ja miinused

Nagu iga teisegi finantskohustusega, kaasneb ka refinantseerimislaenuga eeliseid ja miinuseid. Selleks et mõista, kas seda tüüpi laen ka sind aidata võiks, on oluline saada ülevaade kõikidest tingimustest ning võimalikest murekohtadest.

Plussid

Refinantseerimislaenu tasuks kaaluda, kui sul on kogunenud mitu laenukohustust. Sel juhul võib sul olla keeruline maksetähtaegu meeles pidada ning erinevaid laene hallata.

Samuti aitab refinantseerimislaen lihtsustada sinu igakuiseid makseid ning kokku hoida intressisummalt. Tänu sellele on igakuine laenumakse väiksem ning finantskohustusi mitme väikese asemel vaid üks.

Enne refinantseerimislaenu taotlemist võrdle erinevaid laene internetist. Hea uudis on aga see, et Eestis leidub hulk mõistlike tingimustega refinantseerimislaenude pakkujaid.

Miinused

Refinantseerimislaenule tasub mõtelda vaid siis, kui uue laenu intress on juba olemasolevatest madalam. Vastasel juhul võid end koormata hoopis suurema makseprobleemiga.

Refinantseerimislaenu puhul nõutakse tagatiseks enamasti kinnisvara. See tähendab, et kui sa ei suuda uut laenu tagasi maksta, riskid oma kodust või krundist ilmajäämisega. Harvadel juhtudel on võimalik laenu saada ka ilma tagatise olemasoluta, kuid sellega kaasnevad tavaliselt kõrgemad intressid. Sel juhul ei pruugi laen refinantseerimiseks parim lahendus olla.

Lisaks tuleb meeles pidada, et hüpoteeklaenudega kaasnevad lisakulud. Kulude hulka kuuluvad notaritasud, kinnisvara hindamine, riigilõiv ning lepingu sõlmimise tasu. Seetõttu võivad uue laenu intressile lisanduda sajad eurod, isegi kui refinantseerimislaenu intress on sinu olemasolevate väikelaenude omast madalam. Kokkuvõttes võid sa maksta suuremaid summasid, kui tasud praegu.

Samuti ei väljastata refinantseerimislaenu kehtivate maksehäirete korral. Erandiks on AS Hüpoteeklaen, kellelt on võimalik teatud tingimustega saada laenu ka võlgadega. Pakutavat laenu ei saa kasutada mitte millekski muuks kui makseprobleemide likvideerimiseks – seda tingimust jälgitakse rangelt. Tegemist on loomulikult hüpoteeklaenuga, mis eeldab kinnisvaratagatist.

Kellele on refinantseerimislaen mõeldud?

Refinantseerimislaen on mõeldud inimestele, kellel käivad olemasolevad laenukohustused üle jõu. Kui soovid lahti saada kallitest kiirlaenumaksetest ning eelistad muretseda vaid ühe laenu maksmise pärast, võib refinantseerimislaenu taotlemine sulle kasuks tulla.

Enne laenulepingule allakirjutamist loe aga tingimused hoolikalt läbi! Kuigi uus laen võib sind hädast välja aidata, võib see kõrge intressi korral hoopis rahamuresid juurde tekitada.

Kuidas refinantseerimislaenu taotleda?

Refinantseerimislaenu taotlemine ei ole keeruline. Kui oled leidnud sulle sobivate tingimustega laenupakkuja, täida laenufirma või panga koduleheküljel taotlus koos tõestusega oma sissetulekust.

Seejärel on vajalik isiku tuvastamine. Seda saab olenevalt laenupakkujast teha kas Omniva postkontoris või pangas. Hüpoteeklaenu korral nõutakse ka kinnisvaratagatise seadmist, milleks on vaja tellida hüpoteegi hindamisakt ning külastada notarit. Arvesta, et see protsess võib võtta kuni nädal aega!

Pea meeles, et erinevatel laenuandjatel on erinevad tingimused. Seetõttu on oluline enne lepingu sõlmimist tingimused hoolikalt üle lugeda ning finantsnõustajaga vajadusel nõu pidada.