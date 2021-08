Ajal, mil põeme oma kümnevõistlejate, maadlejate ja tõstjate ebaõnne pärast, teeb Tokyo olümpiamängudel ilma Jõelähtmel Rebala tallis sündinud Eesti sporthobune Alfons Ra.

Kolmapäeval oli Tokyos takistussõidu finaalis Eesti sporthobune Alfons Ra, tuues oma peremehele Yuri Mansurile 8. koha. Alfons Ra aretaja on Jõelähtme vallas paiknevate Rebala tallide üks omanikest – hobusekasvataja Julia Katok.

“Praegu on küll pinevad ja pingelised päevad, päeval olen hõivatud lastega, korraldan ratsalaagrit, öösel vaatan aga televiisorit, peamiselt ratsavõistlusi,” sõnab Julia Katok. Väsimust naise häälest aga ei kuule, pigem elevust: teisipäeval läheb võistlustulle tema kasvandik Alfons Ra, seekord – tõsi küll – Brasiilia lipu all.

“Kaks aastat tagasi, kui olime Alfons Raga võistlemas Helsingis, jäi hobune silma tuntud Brasiilia ratsanikule Yuri Mansurile, kes hobuse ka ära ostis,” meenutab hobusekasvataja Alfons Ra lugu. Natuke nagu tuhkatriinu lugu. Kaua ei avanenud selle särtsaka ja väga elegantse hobuse sportlikud võimed, kuigi ta vanemad olid väga tunnustatud. “Alfons Ra ema on kõige ehtsamat Eesti sporthobuse tõugu, paarilise leidsin talle aga Lätist, holsteini tõugu täkk Aromats oli oma aja üks parimaid Läti võistlushobuseid,” meenutab Julia Katok.

Nende järglase, 2007. aastal sündinud Eesti sporthobuse tõugu Alfons Ra võimed avanesid alles siis, kui temaga hakkas sõitma meie esiratsutaja Rein Pill. “Selle särtsaka hobuse ja Rein Pilli iseloomud klappisid kohe, 2017. ja 2018. aastal võideti mitmed tiitlid Eestis, näidati end ka rahvusvahelisel areenil.”

Rein Pill Alfons Raga Eesti meistrivõistlustel Ruilas. Fotod erakogu

Siis jäi elegantne hobune silma tuntud ratsutaja Yuri Mansurile, kellel on ratsaspordikompleks ka Hollandis. Nüüd elabki Eestist müüdud kalleim hobune – mitteametlikel andmetel maksti Alfons Ra eest kuuekohaline summa – Hollandis, võistlustulle läheb ta aga Brasiilia lipu all.

Läinud laupäeval läbis Alfons Ra veterinaarkontrolli, pühapäeval aga tegi Jaapanis oma esimese treeningu. Teisipäeval on Alfons Ra juba võistlustules.

Eestist on olümpial kogunisti kolm hobust, kõik Eesti sporthobused. Dina Ellermann oma Donna Annaga kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud; Eestist pärit Caesar võistleb Hiina ratsutaja You Zhangiga samuti takistussõidus, olles konkurendiks Alfons Rale.

“Et Eestist on kolm hobust jõudnud olümpiale, see on väga suur tunnustus Eesti hobusekasvatajatele,” kinnitab Julia Katok.

Eesti sporthobune registreeriti iseseisva tõuna alles selle sajandi alguses.

Reedel, 6. augustil osalevad nii Yuri Mansuri kui ka Alfons Ra meeskonnavõistluses.