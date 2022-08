Rauaga rikastatud lastetoit aitab tagada imikute ja väikelaste piisava raua-saamise

Tühjenenud rauavarud on imikute ja väikelaste üks peamiseid mineraalainetega seotud murekohti. Ka tütarlastel, kellel on alanud menstruatsioon, on rauavajadus suurem ning rauavarud tihti tühjad. Lapsed vajavad rauda nii psühhomotoorseks arenguks, kognitiivseteks funktsioonideks kui ka kasvuks, mis kulutab suure osa rauast esimesel kolmel eluaastal.

Rauateemaliste uuringute tulemused ja Ameerika Lastearstide Ühing toetavad seisukohta, et puudulike rauavarude ja sellest tingitud vähenenud vere hemoglobiini sisaldusel on pikaajalised kahjulikud mõjud imikute ja väikelaste närvisüsteemi arengule. 2007. aastal 9–12 kuu vanuste Eesti laste seas läbi viidud uuringus leidsid Tartu Ülikooli arstid, et koguni 23%-l uuringus osalenud lastest esinesid puudulikud rauavarud ning 9%-l madal hemoglobiin. Need näitajad on liiga kõrged arenenud riigi kohta.

“Laste rauavajadus on suur ning puudulike rauavarude üks põhjus on kindlasti toidust ebapiisava raua saamine. Näiteks peaks 6-kuune kuni 9-aastane laps riiklike toitumissoovituste järgi saama päevas umbes 8–9 mg rauda. Siinkohal võib välja tuua punase liha: erinevate andmete järgi sisaldab 100 g liha 2–3 mg rauda, kana ja kala vaid ligikaudu 1 mg rauda 100 g kohta, kaunviljad, täisteratooted ja seemned 4–13 mg 100 g kohta. Loomse ja taimse raua imendumine erineb, aga selles artiklis me sellele ei keskendu,” kommenteerib Nôgeli üks asutajatest Laura Visnapuu.

“Imikute ja väikelaste toidukogused on tihtipeale väikesed ning ka toidusedel võib olla pigem ühekülgne. Oma laste ja klientide kogemuste põhjal teame, et on lapsi, kes esimestel eluaastatel ei söögi meelsasti liha. Küll aga ei püsi ega täitu rauavarud, kui toiduvalikus ei ole häid rauaallikaid. Täisteratooted ja kaunviljad on kindlasti tähtsad rauaallikad, millega peaks lapsi juba varakult harjutama. Samuti peaks tähelepanu pöörama lehmapiimatoodete kasutamisele koos rauarikaste toitudega, sest teame, et palju kaltsiumi ja lehmapiimavalk vähendavad märkimisväärselt raua imendumist,” lisab Laura.

“Mitmetes riikides soovitatakse imikutele ja väikelastele raua piisava saamise tagamiseks rauaga rikastatud toitu. Kui poodides natuke uudistame, siis näeme, et näiteks teatud hommikuhelveste brändid lisavad toodetesse vitamiine ja rauda. Küll aga on tihti nendes toodetes madal täistera sisaldus ning palju lisatud suhkrut, seega ei oleks päris õige selliseid tooteid soovitada. Esimesel eluaastal ei sööda ka kindlasti hommikuhelbeid, seega toit peab olema eakohane,” kommenteerib Laura, kes on imikute ja väikelaste rauapuuduse (aneemia) teemat aastaid uurinud.

Mis on üldse rauaga rikastatud beebitoit? Rauaga rikastatud beebitoit erineb tavalisest beebitoidust selle poolest, et retsepti on lisatud väikeses koguses rauda vastavalt Euroopa Komisjoni juhendile. Nôgeli mahe raudne tatrapuder pirniga sisaldab 190 g purgi kohta 4,2 mg rauda, mis on 52,5% päevasest võrdluskogusest 6-kuulistele kuni 9-aastastele lastele.

“Oleme pudruga näinud palju vaeva, sest meie jaoks oli oluline koht ka tekstuuril. Toidu tekstuur on väga tähtis, sest üks esimesi seedimise faase saab alguse just suus, kui sülg seguneb toiduga mälumise ajal. Kui toit on liiga vesine, jääb see faas aga lühikeseks ning laps ei saa korralikult toidu tekstuuri ja maitsega tutvust teha. Seetõttu ei ole sellised smuutipudrud just kõige parema tekstuuriga. Samuti ei saa süljes olevad ensüümid alustada toidus sisalduvate toitainete lagundamisega. Just seetõttu on meie tatrapudrul mõnus kreemine tekstuur, mis sobib alates 6. elukuust kogu perele,” selgitab Laura.

Kui tihti võiks rauaga rikastatud toite pakkuda? “Esimesel kolmel eluaastal võiks rauaga rikastatud toit olla täiesti tavaline toiduvaliku osa. Meil on tootearenduses mitu uut rauaga rikastatud beebitoitu, seega leiab igaüks kindlasti endale lemmikpudru. Lisandub ka muid lahedaid toite! Kui süüa 1 purk ehk ligikaudu 200 g putru päevas, mille võib jagada ka kahe söögikorra vahel, on see juba väga hea kogus, sest tagame ju ikkagi üle 50% päevasest raua vajadusest. Küll aga ei tohiks ära unustada rauarikkaid toite, mis omakorda toetavad piisavat raua saamist. Mahe tatrapuder pirniga on mõnusa tekstuuriga ja väga maitsev, mis sobib kogu perele! Imetavad emad võiksid samamoodi koos beebiga rauaga rikastatud toite menüüsse lisada ning ka tütarlapsed, kellel on alanud menstruatsioon, peaksid raua peale rohkem mõtlema hakkama,” lisab Laura.

Tatrapuder pirniga

sisaldab purgi kohta 4,2 mg rauda,

mis on 52,5% päevasest võrdluskogusest 6-kuulistele kuni 9-aastastele lastele.