Viimsi valla lisaeelarvega eraldatakse kaks miljonit eurot Randvere kooli jaoks. Kaheksa aasta eest valminud koolis õpib praegu 385 õpilast. Juurdeehitus võimaldab koolil kasvada 472 lapseni. Ujumistrennide läbiviimiseks saab kool 25 meetri pikkuse basseini.

Randvere kool alustas õppetööd 2013. aasta septembris 6-klassilise koolina. “Tegemist on Viimsis ainsa kooliga, kus õpetatakse lapsi ka lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava alusel 1.–9. klassini,” selgitab Jan Trei, kes kooli loomise ajal töötas haridusvaldkonna abivallavanemana.

Randvere kooli suletud netopind on 5 931 ruutmeetrit. Õpilaste arv on aga algusaasta 145-lt tõusnud 385 peale. “Kuna Viimsi kogukond on kasvanud Randvere, Metsakasti, Muuga, Tammneeme ja Laiaküla kandis, siis sellest tulenevalt on tekkinud vajadus koolihoonet ja sportimisvõimalusi laiendada,” arvab Trei.

“Viimsi vald hakkas Randvere kooli juurdeehituse projektiga tegelema 2019. aastal. Eestvedajaks oli Viimsi vallavolikogu liige Jan Trei, kelle ettepanekul lisati Randvere kooli juurdeehitus Viimsi koalitsioonileppesse,” selgitab Viimsi abivallavanem Marju Aolaid.

Juurdeehituse projekteeris Inga Raukas Arhitektuuriagentuur OÜ-st, kelle projekteeritud on ka Randvere kooli juba olemasolevad hooned.

Projekteerimine toimus koostöös kooli, hoolekogu ja vallaga. Juurdeehitus annab koolile juurde 2303 m2 pinda.

Tööde kogumaksumus koos sisustusega on 2,97 miljonit eurot. Koos järelevalve ja projekteerimisega on maksumus 3,18 miljonit eurot. “Ehitaja leidmiseks on hange lõppenud. Aprilli lõpus saame ehituslepingu ka sõlmida. Uue kompleksi valmimist ootame 2022. aasta varakevadeks,” loodab Aolaid.

Randvere kooli juurdeehituse esimese etapiga lisandub 15 uut klassiruumi. “Lisaks sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume ning vahetunniruume ja multifunktsionaalset saali pindalaga 120 ruutmeetrit,” teatab Aolaid.

“Olemasolevas koolihoones on kavandatud muuta planeeringut seoses erivajadusega laste osa väljaviimisega hoonest ning tehnoloogia, loomingu ja avastuskeskuse ruumide laiendamise ja ümberehitamisega,” teab Trei.

“Hariduslike erivajadustega lastele rajatakse eraldi mänguväljakud, lisaks on plaanis paigaldada olemasoleva korvpalli- ja spordiväljaku vahelisele alale välijõusaali treeningseadmed. Uuenenud Randvere koolis saab õppida 472 õpilast, sealhulgas 40 erivajadustega õpilast,” selgitab Trei.

See võimaldab koolil lähiaastatel areneda kahe paralleeliga põhikooliks.

Oluline täiendus on ka 25-meetrine , 4-realine ja 1,1–1,5 meetri sügavune bassein, kus õpilased ujuma õppida saavad. Selle kõrval valmib väiksem, 0,9 meetri sügavune lõõgastumiseks mõeldud bassein, mis on ülevoolu ja massaažidüüsidega. “Algkooliastmes on ujumiseõpetus haridusasutustele kohustuslik. Randvere kooli õpilased saavad ujumisõpet hetkel Viimsi kooli ujulas. Ujumise aega jagatakse nelja kooli vahel, mis teeb ujumisõppe graafiku väga pingeliseks,” selgitab Trei.

“Randvere kooli ujula rajamisega saame paremini korraldada ning luua võimalused ujumisõppeks õpilastele kodulähedases koolis. Lisaks on planeeritud ujula kasutamine spordiklubidele ning kogukonnale,” lisab Trei. Tema sõnul sooviti ujulat Randverre juba kaheksa aasta eest, kuid see jäi toona rajamata rahaliste vahendite nappuse tõttu.