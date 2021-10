Viimsi vallavanem Illar Lemetti märkis, et valla järgmiseks suureks ehitusobjektiks saab olema täismõõtmetes jalgpalli sisehall, mille ehitamiseks saab vald riigilt 1,5 miljonit eurot.

Viimsi Haldus OÜ ja Eviko AS allkirjastasid ehituslepingu 5. oktoobril. Ehitustöid alustatakse lähima kümne päeva jooksul ning tööd valmivad 2022. aasta septembriks.

Veel sisaldab juurdeehitus teraapia-, loovus-, muusika- ja füsioteraapia ruume. Samuti on plaanis rajada multifunktsionaalne saal pindalaga 120 ruutmeetrit. Ujulasse rajatakse neljarealine 1,1–1,5 meetri sügavune bassein ning ujuma õppimiseks ja lõõgastuseks sobiv ülevooluga ja massaažidüüsidega väike bassein sügavusega 0,9 meetrit.

