Pärast esietendust on kõik oodatud muinasjutulisele hooaja avapeole “Imede öö”, augustitaeva all.

Augusti lõpetab uuslavastusena muusikaline armastuslugu “Tavaline ime”, mida mängitakse publikule vaid Rakvere Teatri suures saalis alates 27. augustist, ja ainult 13 korda. Lavastuse peaosades astuvad lavale Ott Lepland karu rollis ning Saara Pius kuningatütrena. Jevgeni Švartsi loo on lavastanud samuti Eili Neuhaus ning see räägib inimeseks olemise imelisest kergusest ja imekspandavast raskusest.

4.–18. augustini saab näitlejate lemmiklauludest koosnevat sõpruse ja suhete lugu näha Karepa, Haapsalu, Orissaare, Kuressaare, Kolgaküla, Pärnu ja Elva publik. Uuel hooajal on Rakvere Teater külalisetendusega esmakordselt Karepa rahvamajas.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)