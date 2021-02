Täna teatas tuntud spordiriietetootja adidas, et pühendub karusnahavabale tulevikule ja ühineb rahvusvahelise karusnahavaba programmiga “Fur Free Retailer”. Ehkki adidas ei müünud juba varem karusnahast tooteid, võtab bränd tänase lubadusega karusnahast täielikult loobuda selge seisukohta loomade heaolu kohta.

Maailma ühe suurima spordirõivabrändina on adidas eeskujuks teistele firmadele, et aina enam võetaks kasutusele loomasõbralikud alternatiivid. Loomade eestkoste organisatsioonil Loomus on koos Fur Free Alliance’iga (karusnahavaba liit – e.k) hea meel tervitada adidast kui 1500. rõivafirmat, kes liitus “Fur Fur Retailer” programmiga ja hindab loomade heaolu.

Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post ütles, et tal on suur rõõm, et ümmarguse numbri täitumist tähistavaks liitujaks osutus Eestiski populaarne rõivabränd. “Kogu maailm liigub karusnahavaba moe suunas ning on tore näha, et suured ettevõtted on valmis olemaks teejuhiks ja eeskujuks. Ma arvan, et iga programmiga liituja – olgu ta pisike tegija või moemaailmas tuntud nimi – on suur väärtus ja aitab edasi kanda sõnumit, et on aeg jätta karusnahk minevikku ning otsida jätkusuutlikke ja loomasõbralikke alternatiive,” lisas Post.

“adidas juhindub jätkusuutlikkuse põhimõttest nii kõigis tootevaliku valdkondades kui ka üldisemalt kogu oma äritegevuses,” rääkis adidase säästva arengu asepresident Frank Henke. “Oleme juba 2018. aastast kasutanud jätkusuutlikumat puuvilla, alates 2024. aastast kasutame ainult taaskasutatud polüestrit ja sel aastal toome turule esimesed jooksujalatsid, mis on loodud nii, et neid saab taaskasutada. Lisaks kasvab kolme triibuga vegantoodete arv. Näiteks on populaarsed tossuklassikud Stan Smith ja Superstar eelmisest aastast saadaval ka veganversioonis. Karusnahast täielikult loobumine rõhutab meie pühendumust jätkusuutlike uuenduslike materjalide otsimisele ja nende aina suuremale kasutusele võtmisele.”

FOUR PAWSi metsloomade ja karusnaha eksperdi Thomas Pietschi sõnul annab adidas karusnaha programmiga liitudes lubaduse olla osa karusnahavabast tulevikust. “Meil on eriti hea meel selle üle, et adidas jätkab oma vegantoodete laiendamist. Üleminek loomsete koostisosade vabadele materjalidele on parim viis loomade kannatuste vältimiseks pikas perspektiivis,” lisas ta.

Fur Free Alliance’i programmijuht Brigit Oele sõnul on nad väga elevil, et just adidasest sai 1500. programmiga “Fur Free Retailer” liituja. “Pühendumine karusnahavabale tootmisele ei ole pelgalt kaastundlik, vaid ka tulevikule mõtlev otsus. Tänapäeva tarbijad toetavad moebrände, kes hoolivad loomadest ja keskkonnast, ning adidase suund jätkusuutlike materjalide poole muudab nad selle selles osas liidriks,” lausus Oele.

Programm “Fur Free Retailer” on esindatud enam kui 25 riigis ning adidase liitumine on tähendusrikas verstapost. Lisaks adidasele on karusnahale ei öelnud mitmed moemaailma suurkujud, näiteks Prada, Gucci, Zara, H&M ja paljud teised. Eestis esindab programmi Loomus ning “Fur Free Retaileriga” on liitunud üle 60 Eesti moeettevõtte ja kaupluse, näiteks Reet Aus, Tallinn Dolls, Sokisahtel ja e-pood astri.ee.

Karusnahavaba liikumine kogub hoogu üle maailma, sest teadlikkus loomade heaolust aina kasvab. Viimastel aastatel on mitmed Euroopa riigid, näiteks Norra, Belgia ja Holland, karusloomafarmid keelustanud. Eestis läbis vastav eelnõu sügisel Riigikogus esimese lugemise.

“Fur Free Retailer” on karusnahavabasid ettevõtteid ja eetilise kauba tarbijaid ühendav programm, mille eesmärk on julgustada ettevõtteid karusnahast loobuma ja edendada seeläbi eetilist tarbimist. Programmis osalevad disainerid, moemajad, rõivaketid ja kauplused ei tooda ega müü ehtsast karusnahast tooteid. Enam kui 25 riigis toimiva programmi kutsus ellu Fur Free Alliance, kuhu kuulub enam kui 50 juhtivat looma- ja keskkonnakaitse organisatsiooni üle maailma.

Annaliisa Post, MTÜ Loomus kommunikatsioonijuht ja juhatuse liige, +372 5693 8651, annaliisa@loomus.ee

www.loomus.ee