“Mõned burksifännid on saabunud lausa Tallinnast, öeldes et siin, Kiili Rahva Võidus pidavat olema Harjumaa parimad burgerid,” naeratab Anette Müürsepp oma sarmikat naeratust.

Et sel noorel naisel sarmi jätkub, on tunnistatud mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas – Eesti Iluduskuninganna 2019 Anette Müürsepp on esindanud Eestit ka rahvusvahelisel iluduskonkursil. Ja edukalt, olles Euroopa edukaim. Nüüd ulatatakse sellesama tunnustatud missinaeratuse saatel Rahva Võidu nimelises kohvikus külastajale burger või pakutakse hoopis suppi. Anette Müürsepa pere avas siin Annette ema Ingrid Müürsepa eestvõttel natuke rohkem kui kuu aega tagasi kiirtoitlustuskoha.

“Eks see endalegi natuke ootamatult tuli,” tunnistab kohviku perenaine Ingrid Müürsepp, kes varem pidas Vaelas ilusalongi. “Olime ikka omakeskis arutanud, et Kiili alevikus, kiiresti arenevas piirkonnas, pole söögikohta – mõned on katsetanud, aga kiiresti lõpetanud! – aga tegudeni me ei jõudnud ega jõudnud.”

Siis sai pere teate, et ühes Pärnu klaaskohvikus lõpetati senise rentnikuga leping. Sellejärgne otsus sündiski kiiresti: hakata ise Kiilis kohvikut pidama.

Selleks tuli klaasist seintega kohvikuhoone, rahvakeeli akvaarium, Pärnust Kiili transportida, ja siin üles seada, väliterrass juurde ehitada, kõik vajalikud load hankida ja…

31. oktoobril avaski Rahva Võit külastajaile uksed.

Rahva Võit

Miks on küll selle kohviku nimi just Rahva Võit? – mõtleb tõenäoliselt nii mõnigi esmakordselt Kiili ja esmakordselt kohvikusse sattunud nooremapoolsem külastaja. On see kohvik siin tee ääres oma nimega mingi endise aja jäänuk?

“Eks me teadlikult selle nime valisime,” muigab Ingrid. “Et vähemalt nimigi siin meenutaks kunagist kuulsat ühismjandit, kes kohalikele tööd ja hea töö eest ausat palka pakkus – tahaksime, et nostalgiline nimi ka need inimesed, kes ehk muidu enam kohvikus ei käi, meie toite proovima tuleksid.” “Kiili Grill – see kõlaks ju nii argiselt,” naerab Anette.

Kas on see nostalgiahõnguline nimi, teenindajate särav naeratus või hoopis midagi muud, aga külastajatest siin puudus ei ole.

“Nüüd on kohvik poolteist kuud lahti olnud ja need inimesed, kes alguses Rahva Võitu kahtlevalt sisse piilusid, on tasapisi igapäevasteks külalisteks saanud. Ja neid tuleb aina juurde,” kinnitab Anette Müürsepp.

“Eks muidugi viirus dikteerib omad reeglid, aga inimesed on mõistvad – kui ruumis on juba mitu inimest, siis oodatakse oma järjekorda väljas,” räägib perenaine Ingrid.

Kohvik avab uksed hommikul kell kaheksa. Siis astuvad läbi need, kes pole mingil põhjusel tahtnud endale kodus kohvilauda katta – nemad tellivad reeglina meelepärase hommikusöögi – soojad saiad – juba ette. Lõuna ajal on põhikontingendiks ümbruskonnas töötavad inimesed – nendele läheb päevasupp, grillvorst või burger.

Päeva teisel poolel, mil tunnid läbi, tulevad kooliõpilased. Nende lemmikroaks on teadagi burger.

“Veiseliha burger on meil alati värskest lihast, oma retsepti järgi – ja väga õnnestunud retsepti järgi! –, seda käiakse Tallinnastki ostmas,” kõneleb Anette.

“Et meil on esialgu istekohti vähe, siis reeglina tellitakse toit kaasa. Kodusele pidulauale valmistame ettetellimisel ka torte ja kringleid,” kõneleb Ingrid.

Millised on plaanid?

Keegi Müürseppade peres pole senini toitlustusäriga tegelenud. Ainult vanaema Mare, kes on nüüd noorematele appi tulnud, töötas pikka aega Tallinna Draamateatri kohvikus.

Vähestele kogemustele vaatamata on perel juba ka plaanid selged, kuidas ja kuhu tahetakse kasvada ning areneda.

“Toiduvalik peab laienema. Tahame menüüsse võtta gluteenivabad ja vegantooted,” käib Anette noorusliku õhinaga välja oma ideed.

“Suveks tahame terrassi kinni ehitada, et oleks koht, kus inimesed võiksid grilli ja head seltskonda nautida,” räägib ema.

Viirusest tingitud üleüldisest trendist, toidu kojuveost on Rahva Võidus küll mõeldud, aga reaalsuseks pole see veel saanud. Alustaval pereäril pole jaksu korraga nii mitmel suunal tegutseda. Keskendutakse ikka rohkem kaasamüügile.

Ka Anette Müürsepal on pereäri ja Kiili vallaga seoses omad plaanid. Kui kõik plaanitult läheb, siis toimub septembris Miss Tourism World 2020 valimised, kus ka Anette Eestit esindab.

“Tahan rääkida kogu maailmale mitte ainult Eestist kui imelisest maast, vaid ka oma kodust, Kiili vallast ja meie pere ettevõttest, kohvikust Rahva Võit, kus ma töötan,” naeratab Anette Müürsepp jälle oma säravat missinaeratust.