Viimase kuuga maailma üheks tuntuimaks näoks tõusnud Volodõmõr Zelenskõi tee presidendiks ei ole kindlasti olnud tavapärane. Juristiharidusega koomik, kes näitlemisega elatist teenis, leidis end 2019. aastal pärast kiiret kampaaniat presidendiametist.

Volodõmõr Zelenskõi sündis 1978. aastal Krõvõi Rigis, Ukraina NSV-s. Ta on pärit juudi perekonnast (irooniline fakt, arvestades, et Putin on süüdistanud Ukraina praeguseid juhtfiguure natsismis).

Keskkoolis osales Zelenskõi saatesarjas „KVN“, mis on noorte komöödiavõistlus – populaarne saade, kus eri koolide noortemeeskonnad üksteisega naljategemises võistlevad.

Õigusteaduskonnas õppides asutas Zelenskõi koos sõpradega komöödiaklubi Kvartal 95, mis üsna ruttu edu saavutas ning 2003. aastal televisiooni komöödiasaateid tootma hakkas. Pärast õigusteaduskonna lõpetamist sai Zelenskõist professionaalne näitleja.

Tema populaarseim roll oli aga kindlasti telesarjas „Rahva teener“, kus korrumpeerunud poliitikute suunas ärritunud vihapurskega kaamera ette jäänud ajalooõpetaja leiab end järsku ise presidendiametist.

Sündmused ekraanil saavad päriseluks

Elu imiteerib aga Zelenskõi puhul kunsti. 2019. aastal valis rahvas ta ülekaaluka toetusega (73% häältest) Ukraina presidendiks, kuigi Zelenskõi oli teinud suhteliselt vähe kampaaniat. Nagu ajalooõpetajal Vasyl Holoborodkol, keerlesid temagi valimislubadused põhiliselt korruptsiooniga võitlemise ümber, ta lubas sõja lõpetamist Ida-Ukrainas. Suurt edu saavutas presidendivalimistele järgnenud parlamendivalimistel ka tema partei Rahva Teener.

Vahepealsetel aastatel tema populaarsus Ukraina rahva seas langes, selle aasta jaanuaris oli tema toetajaid vaid 30 protsenti. Seda kõike muutis aga Venemaa sissetung Ukrainasse. Zelenskõist on saanud Ukraina vastupanu sümbol.

Kui USA pakkus Zelenskõile kiiret transporti sõjakoldest välja, ütles ta kuulsad sõnad: „Ma ei vaja transporti, vajan laskemoona!“ Iga päev on ta oma videosõnumitega kaitsevärvi T-särgis või dressipluusis rahva ees, neid innustamas või lohutamas ning julgustamas veel vastu pidama. Zelenskõi on praegu ilmselt kõige populaarsem mees maailma meedias.

USA koomik Bill Maher säutsus Twitteris, et lõpuks on USA-l ülikõrge toetusega president, see on küll Ukraina president, aga ikkagi.

„Rahva teener“ teleekraanil

TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi kinnitusel on „Rahva teener" üks viimaste aastate kõige tabavamaid ja vaimukamaid komöödiasarju. „Rahva teener" on Ukraina hittkomöödia, mille keskmes on ühe Kiievi keskkooli tavaline ajalooõpetaja, kellest saab juhuse tahtel üleöö Ukraina president.

„Nii mõnigi tavaline inimene on mänginud mõttega, mis juhtub, kui temast saaks üleöö miljonär või riigi president. Just selline lugu juhtubki sarja peategelase Vasyl Holoborodkoga, keda kehastab toonane näitleja ja koomik ning praegune Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi,“ selgitab Liiv.

„Kõik selles loos on nüüdseks kummalisel moel segunenud päriseluga – Zelenskõist saigi Ukraina president, Venemaa reeturliku sõja tulemusena on temast saanud aga lausa kogu vaba maailma liider. Mõne aasta eest valminud sarja sündmused paistavad nüüd eriti tabavad,“ märgib TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv.