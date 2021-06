10. juunil toimus Rae vallas Järvekülas asuvas Kindluse Koolis Rae vallavalitsuse ja Tallinna Ülikooli koostöökohtumine. Kaheksa kuud pärast esmast kohtumist omavalitsuste päeval Saaremaal, mille jooksul koostöömõte sündis, külastasid Tallinna Ülikooli uus rektor Tõnu Viik ja teadusprorektor Katrin Niglas Rae vallavanem Madis Sariku kutsel Rae valda, et koostööleppe raami ja vajadusi täpsustada.

Tallinna Ülikooli esindajatest kohtusid vallavanema ja abivallavanemate Jens Vendeli ning Tanel Tammelaga TLÜ ühiskonnateaduste instituudi esindajad direktor Indrek Grauberg ja valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, ning TLÜ haridusteaduste instituudi esindajad direktor Tiia Õun ja õppejuht Mari-Liis Lind.

Rae valla uusimat ja innovatiivseimat koolikompleksi ja kooli kontseptsiooni tutvustas külalistele Kindluse Kooli direktriss Annika Räim.

“Rae valla üks eesmärkidest on olla alati sammuke ees ning selle nimel teadusega koostööd tehes on võimalik ehk tulevikus vältida ka kiirest kasvust tulenevate tulekahjude kustutamist ja suunata fookus pikema plaani realiseerimisse,” sõnas vallavanem Madis Sarik.

Teaduspõhisusega on Tõnu Viigi kinnitusel valmis aitama Tallinna Ülikool, soovides ühiskonnaga suhestuda: “Ülikoolid on täna ümber mõtestamas oma eesmärki, need ei ole enam elitaarsed institutsioonid, vaid töötavad ühiskonna arengu heaks.” Koostööleping seda eesmärki kindlasti toetab ja innustab veelgi rohkem ühiskonda teaduspõhisemaks muutma ning kindlustama ka praktilist tulemit.

Ühiskonnateaduste instituut saab vallale pakkuda teaduse tuge vallavalitsemise korralduslikul poolel ja strateegia suunistes, ning haridusteaduste instituut aidata taseme- ja täiendõppega koolides, eriti arvestades, et Rae vallal on lähiaastatel vaja täita mitukümmend vaba õpetajakohta.

Rae valla ja Tallinna Ülikooli vaheline arengukoostööleping allkirjastatakse 1. oktoobril kohalike omavalitsuste päeval, mis toimub sel aastal Rae vallas ja kannab nimetust “Taseme- ja täiendusõpe ning nutikas kohalik omavalitsus”.