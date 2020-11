Sellest nädalast on kõikidele soovijatele avatud Lagedi aleviku noortekeskus. Rae vallas on see ainus ja esimene hoone, mis spetsiaalselt noortekeskuseks projekteeritud ja ehitatud, mitte kohandatud.

Kesknädalal, 4. novembril ootavad keskuse juht Helen Siska ning noorsootöötaja Killu Sika esimesi lapsi ning noori. Heledat tooni hoone asub kooli ning Pirita jõe vahel, paarsada meetrit aleviku keskusehoonest eemal. Just seal noortekeskus, õigemini selle väike tuba, viimased 3–4 aastat toimetas. Veel varem ehk novembrist 2004 asus keskus omaette majas koolist raudteejaama poole, aga see oli kehv ning kitsas. Noori sinna eriti palju ei mahtunud. Nüüd on ruumides avarus ning otse uue hoone akende all voolab jõgi. “Miljonivaade. Väga ja tore mugav paik jõe kaldal,” ütlevad Siska ja Sika.

Nad räägivad, et keskus sai valmis 23. oktoobriks, kui see ka pidulikult avati. Kümme päeva kulus veel lõplikuks sisustamiseks. Ehitust alustati hilistalvel, kui kehtis veel eriolukord ning koosolekud tuli pidada läbi arvuti või nutitelefoni. Samuti toimus virtuaalselt nooremate ja vanemate noorte soovide kogumine. “Aga kokkuvõttes saime just sellised ruumid ning mööbli, nagu soovisime. Koostöö oli hea,” on Siska rõõmus.

Mida õpilastele ning noortele pakutakse? Perenaised räägivad, et suurte akendega ruumis on arvutinurk, kööginurk, suur piljardilaud, pehmed istmed, riiulid ja lauad. “Arvutid on tipptehnoloogiaga. Kööki tahtsid noored ise, et neil oleks kindlasti toiduvalmistamise võimalus,” loetlevad perenaised. Piljardilaud on osade meelest vana ning iganenud viis noorte ajaviiteks. Ometi oli ka see nende suur soov.

“Varasemalt oli ka piljardisõpru, kes korraldasid isegi turniire. Aga vanas keskuses oli vaid väike kokkupandav lauake. Nüüd on aga suur laud,” ütleb Sika.

Väiksem ruum on keskuse töötajatele. Fuajees on tualett, invatualett ning mitmed tehnilised ruumid ja panipaigad. “Nende üle on väga hea meel,” lisab naine.

Hoone koolipoolse varikatuse all asub ka väike välilava. Maja on ühekorruseline. Teise korruse lisamine on praegu ulmeline idee. “Võiks olla kaks korrust, aga praegu on see hea lahendus ning asukoht,” ütleb Sika.

Uus noortekeskus on avatud esmaspäevast reedeni. Esmaspäevast kuni neljapäevani on uksed lahti 13–17-ni ja reedel 12–18-ni. Nädalavahetusel keskus praegu ei tööta. “Kui näeme, et huvi on olemas, siis ehk teeme uksed lahti ka laupäeval,” lubab Siska.

Noortekeskus Lagedil

Keskuse arhitekt on PB Dialoog OÜ (Tiina Reimets, Ulrich Reimets, Siim Kaunissaar). Ehitaja aga Kulden Grupp OÜ (Ewa Metsis, Erik Metsis ja Eugen Henry).

Hoone ehitus, omanikujärelevalve ning sisustamine maksis kokku 270 000 eurot. Kogu raha on pärit valla eelarvest. Ehitamine vältas kümme kuud.

Lisaks töötavad Rae vallas noortekeskused Jüris, Järvekülas ja Vaidas.