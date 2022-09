Õppehoone ja Rae spordihoone ühise arhitektuurikonkursi võitsid 2020. aastal arhitektuuribüroo KOKO arhitektid ideekavandiga „Lennuk“, mille loojad on Andrus Kõresaar, Raivo Kotov, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Xenia Angela Sooniste, Eleriin Tekko, Liis Lindvere ning Lilian Männikust.

Hoone ehitusalune pind on 2780 ruutmeetrit ja suletud netopind 4357 ruutmeetrit. Koolihoone on mõeldud kuni 540 õpilasele.

„Investeering õppimiseks võimaluste loomisesse on parim viis tulevikku ehitada. Rae vallas valmib arhitektuurselt kaunis, kaasaegne ja insenertehniliselt huvitav hoone, milles saab olema hea õhkkond nii õpilaste kui ka koolipere jaoks. Anname oma parima, et heas koostöös tellijaga saaks valmis kvaliteetne ja mugav kodu haridusele,“ ütles Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Lepingu järgi ehitab Merko kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega koolihoone, mille juurde kuuluvad välitegevusalad sportimiseks ja õppimiseks, juurdepääsu- ja liikumisteed, elektriautode laadimise võimalusega autoparkla ning rattaparkla kuni 195 jalgrattale. Lepingu hind on ligikaudu 14,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd valmivad 2024. aasta alguses.

29. augustil sõlmisid AS Merko Ehitus Eesti ja Riigi Kinnisvara AS lepingu Rae riigigümnaasiumi õppehoone ehituseks Jüri alevikus.

