Radioaktiivsete jäätmete käitlemisega tegelev AS A.L.A.R.A. ja Lääne-Harju vald sõlmisid möödunud nädalal hankelepingud radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise uuringuteks ning kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu esimese etapi koostamiseks ja mõjude hindamiseks.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise uuringute hankeleping sõlmiti Leedu ettevõttega UAB Eksortus ning hanke kogumaksumuseks on ligi viis miljonit eurot käibemaksuta, teatas ministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval. Uuringute eesmärk on koguda vajalikke andmeid nii kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamiseks ja mõjude hindamiseks, kui ka Paldiskis asuvate tuumaallveelaevade reaktorsektsioonide likvideerimiseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise ning mõjude hindamise hankeleping sõlmiti ettevõttega Skepast&Puhkim OÜ ning hanke kogumaksumuseks on ligi 300 tuhat eurot käibemaksuta. Eriplaneeringu ja mõjude hindamise esimese etapi eesmärk on välja selgitada lõppladustuspaiga sobivaim asukoht ning sellega seotud olulised mõjud.

Mõlemad tööd on kavas lõpetada 2023. aasta detsembriks. Seejärel jätkatakse välja valitud lõppladustuspaiga asukoha detailsemate uuringutega ning vajalike täiendavate andmete kogumisega reaktorsektsioonide likvideerimiseks.

Esimene samm pikal teel

Keskkonnaminister Tõnis Mölder märkis, et mõlema hankelepingu sõlmimine on esimene samm pikaajalisemast projektist, mille eesmärgiks on leida rajatavale radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaigale majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonna tegureid arvestav sobivaim asukoht. Asukoha leidmise protsessi kaasatakse kohalik kogukond ning laiem avalikkus.

Lõppladustuspaika on vaja selleks, et tagada Paldiskis olevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast. Pikaajalist ohutut ladustamist vajavad peamiselt nõukogude ajast pärinevad Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse likvideerimisel ning tööstus-, meditsiini- ja teadusasutustes tekkinud radioaktiivsed jäätmed, mis praegu on ajutiselt ladustatud Paldiski vaheladustuspaigas.

Samas kohas hoiustatakse ka allveelaevade konserveeritud reaktorisektsioone. Reaktorites asunud tuumkütus eemaldati ja transporditi Venemaale 1995. aastal. Reaktorisektsioone praegusel kujul lõppladustada pole võimalik, sest need sisaldavad radioaktiivset vett, mis võib aastate jooksul korrosiooni tulemusel hakata keskkonda lekkima. Seepärast tuleb 2040. aastal alustada reaktorisektsioonide lammutamisega ja tekkinud jäätmed ladustada selleks ajaks rajatud lõppladustuspaika.

Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks vajalikke tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditest. Tööde kogumaksumuseks koos teiste seonduvate tegevustega on kokku kuni 8,6 miljonit eurot.