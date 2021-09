Kui kõik kooskõlastused, tehnilised pisiasjad ning projekteerimine on selja taga, võib Raasiku alevikus alata juba järgmise aasta lõpus 7,7 hektaril asuva uusarenduse rajamine. Kokku ehitatakse Postitõlla asumisse vähemalt 211 elamispinda.

Aleviku serval, Tehase tee ning Jõelähtme jõe vahel asuva ala planeering on juba üle viie aasta vana. Täpsemalt kehtestas volikogu 2018. aasta oktoobris detailplaneeringu, mis algatati 2016. aasta kevadel. Planeering käis Estra kinnistu kohta, selle tulevik aga suur. Plaanitud oli elamuid, täpsemalt korter- ja paarismaju ning ka elamuboksidega hooneid.

Asjad hakkasid lõpuks liikuma sellel kevadel. OÜ Baustone omandas kinnistu ning soovib kõik plaanitu sellel kümnendil ellu viia.

Miks oli tarvis seda ära osta? Ning kas veidi alla 1400 elanikuga alevikus on arendusel perspektiivi? Osaühingu juhatuse liige Raoul Juhanson kinnitab Harju Elule, et asulal ja selle ümbrusel on kindlasti tulevikku. “Tallinn areneb enda piiridest välja. Inimesed hindavad privaatsust ning ka looduslähedust,” põhjendab Juhanson.

Postitõlla elamurajoonist on jalgsi kümme minutit raudteejaama. Rong jõuab Balti jaama vaid 31 minutiga.

Raasiku asub Tallinna kesklinnast 33–34 kilomeetri kaugusel. Esmapilgul võib see olla hirmutav vahemaa, kuid tegelikkuses see nii pole. “Postitõlla elamurajoonist on jalgsi vaid kümme minutit raudteejaama. Rong jõuab Ülemistele 20 minutiga ning Balti jaama 31 minutiga,” loetleb Juhanson. Seega peaks Raasiku sobima hästi näiteks Ülemiste tehnoparkides tööl käivatele IT-asjatundjatele.

Tallinn rabab kõrgete hindadega

Lisaks räägib Raoul Juhanson veel seda, et Tallinnas on kinnisvarahinnad läinud väga kõrgeks. Paljud soovijad ei jõua seepärast enam pealinna elamispinda soetada. Kes ei jõua pealinnas elamispinda soetada, hakkab vaatama Tallinna piiridest välja.

Postitõlla rajooni ning laiemalt kogu aleviku suured plussid on veel rohealad, kergliiklusteed ja LED-valgustus. Lisaks asuvad lähedal kauplused, kool, lasteaed ning tervisekeskus.

Korrusmajad Postitõlla arenduses. Fotod AB Korrus

Mida täpselt 7,7 hektarile plaanitakse? Juhanson räägib, et kõigepealt tuleb alale rajada elamiseks ning töötamiseks vajalik taristu. Kui vallast kõik vajalikud kooskõlastamised olemas ja tehnilised tingimused paigas, saab alustada ka projekteerimist. Loomulikult on alale vajalikud joogivee- ning kanalisatsioonitrassid, side- ja elektrikaablid ning -liinid. Alale rajatakse korralik ja kiirelt toimiv optiline kaabel, sest kindlasti soovivad paljud tulevased elanikud töötada kodukontoris. Selleks on aga vajalik hea internetiühendus.

Postitee ning -jaama auks

Esimeste elumajade ehitamiseks võib minna kas järgmise aasta lõpus või 2023. aasta esimeses kvartalis. Tööde algus sõltub sellest, kui kaua kestab projekteerimine. Seda tööd teeb arhitektuuribüroo AB Korrus.

Kokku on ligi kaheksale hektarile kavandatud 211 elamispinda. Rajatakse seitse korruselamut, ühe- kuni kahekorruselised ridaelamud ning ka paariselamuid. Jõelähtme jõe kaldale jääb üldkasutatav ala. Ehk siis lastele mängukoht, täiskasvanutele puhke- ja vaba aja sisustamise paigad. “Kokku plaanime ehitada kolmes etapis. Esimeses järjekorras kortermajad pluss ridaelamud. Edaspidi muud elamispinnad,” selgitab Juhanson. Kogu Postitõlla elamurajoon võib lõplikult valmida aastatel 2027–2028. “Eks kõik sõltub turust, hindadest ja nõudlusest. Selle järgi vaatame, et kuidas täpselt edasi,” lubab Juhanson.

Praegu elab Raasiku alevikus veidi alla 1400 inimese. Kogu vallas on aga 5210 elanikku. Kui palju võib lisanduda rahvast, kui kogu arendus on valmis ehitatud? “Arvestame, et kortereid ja elamubokse soetavad noored lastega pered. Ja igas peres on 2–3 liiget. Lisanduma peaks sellisel juhul kokku 500–700 inimest,” arvutab Juhanson.

Postitõlla nimi pole elamurajoonile valitud juhuslikult. Nimelt asub arenduse naabruses Vana-Postijaama tänav. Raudteejaamas aga asus aastakümneid postkontor. Selle muutuseks saigi plaanitav ala nimeks Postitõlla.

Lisaks Raasiku arendusele toimetab Baustone OÜ Harjumaal ka näiteks Lagedil, Sauel ja Keilas.

Arvamus, Andre Sepp, Raasiku vallavanem

Raasiku vallavolikogu on 2016. aastal algatanud Estra kinnistule detailplaneeringu, milleks oli elamuarenduse arendamine.

Pärast detailplaneeringu kehtestamist müüdi ala 2021. aasta kevadel Baustone OÜ-le ja arendaja tutvustas detailplaneeringu kohast visiooni.

Seni on Raasikul olnud väiksemad detailplaneeringud, mis asetsevad üksteise kõrval. Ehk siis Rohtla, Paju ning Harju-Jaani. Nende elamuühikute kogumaht on isegi suurem kui Postitõllal, aga need asuvad ka suuremal maa-alal.

Postitõlla võib esialgu olla ehmatav, kui ainult pildi järgi hinnata. Hea, et kogu alale on loodud ühtne ja kompaktne lahendus. Just see tervikpilt, mida väiksed detailplaneeringud üksteise kõrvale ja erineval ajal tehtuna ei anna.

Raasiku vallale on see seni suurim terviklahendusega detailplaneering, mida arendaja soovib etappide kaupa realiseerida ja on välistanud hirmu, et kogu ala korraga välja ehitatakse. Arendaja maksab elamuühikult ka sotsiaalse taristu tasu, mis on ette nähtud piirkonda uue lasteaia planeerimiseks ja ehituseks. Elamuarendus ja koolid-lasteaiad peavad laienema koos.