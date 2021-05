Raasikul asfalteertiti põhikooli kõrval plats, kuhu uue nädala alguses hakatakse rajama aleviku rulaparki. Selle ehitamise algatasid kooliõpilased, atraktsioonide kogumaksumus on ligi 32 000 eurot. Lisaks tahab vald arendada kohalikku staadionit ning teisi spordirajatisi.

Raasiku Valla Spordi juhataja Kadri Kesküla seisab platsi juures. Ühel pool asub aleviku põhikool. Teisel pool aga staadion, kus treenib kohaliku jalgpallivõistkonna FC Joker järelkasv. Atraktsioone ootav asfaltplats ise on kunagine rannavõrkpalli mängimise paik, kõrval asub aga korvpalliplats. Skatepargi elemendid on tema sõnul valmis. “Ehitama hakatakse ehk uue nädala alguses. Elemendid on veekindlast vineerist,” seletab Kesküla. “Eks kunagi saab siia atraktsioone ka juurde tuua. Plats ise on korras ja sile. Siia servale on vaja lisada muruseemet ja ühte-teist veel siluda,” jätkab ta. Kindlasti rajatakse platsi kõrvale ka pingid.

Pargi rajab OÜ Skatepargid ning eelarve on 31 800 eurot pluss käibemaks. Raha saadi riigi poolt omavalitsustele eraldatud summadest ehk nn. Covid-19 rahast. “Ehk saab järgimistel aastatel veel raha projektidest juurde taotleda,” on naine lootusrikas.

Õpilaste algatus

1400 elanikuga aleviku esimese rulapargi algatajad on Raasiku põhikooli õpilased. Nad kogusid allkirju pargi toetuseks ja esitasid oma ettepaneku vallavalitsusele. Kokku saadi tunamullu sügisel 03 allkirja. “Väga suurt tunnustust väärt ettevõtmine. Mina propageeriks just rohkem koolides omaalgatust,” räägib Kadri Kesküla.

See ei ole kohutav paik, mis ainult koliseb ja müriseb ning on ohtlik.

Eks lootust hoidis üleval ka see, et naabritel Arukülas on park üleval juba kümmekond aastat. “Seda kasutatakse väga palju. Kui me vanema põlvkonna inimestena arvame, et skate- ja rularambid on kohad, kus murtakse käe- ning jalaluid, siis on see vale. See ei ole kohutav paik, mis koliseb ja müriseb ning on ohtlik. Lapsed ja noored saavad seal nii sportida kui suhelda,” arutleb Kesküla. Ta arvab, et viimaste päevade ilusate ilmadega on Aruküla pargis korraga sportimas mõnikümmend last-noort. Ikka rulad, tõukerattad ning ka rulluisud. “Neid lubame ka siia parki. Trikirattad on ehk veidi liiga suured ning vajavad suuremaid ja erilisemaid atraktsioone,” ütleb ta.

Uued sportlikud rajatised

Rulapargiga ei ole sportlike paikade rajamine Raasikul veel lõppenud. Juba peetakse plaani ehitada rahvamaja kõrvale pump track ehk park trikiratastele. “See on juba samm edasi suurema meisterlikkuse suunas. Raha on projektitaotlusena juba taotlemisel, vastuseid ootame ehk sügisel,” lubab Kesküla.

Pargi projekt, mille järgi atraktsioone paigutatakse.Foto Raasiku vallavalitsus

Plaanid on ka kooli kõrval asuva staadioniga. Sellel harrastatakse praegu põhiliselt jalgpalli, kuid plaan on laiendada spordialasid. “FC Joker on väga tubli, treenerid ja mängijad head. Tulemused on ka korralikud. Aga näiteks Arukülas harrastakse staadonil korraga nelja või viit ala,” ütleb naine. Seepärast plaanitakse staadioni kõrvale rajada korralik võrkpalliplats ning korvpalliväljak. “Seal raudtee pool on suur muruplats, mis on peaaegu kasutamata. Aga rulapargi kõrval on vaid asfaltväljak, kus saab mängida tänavakorvpalli,” räägib Kesküla.

Samuti peaks staadioni kõrvale kerkima jalgpallihall. Kaks projekti on koostatud ning nendega taotletakse ehitusteks ka raha. Vald taotleb toetust näiteks maakondade arengustrateegiate elluviimise ehk MATA meetmest. Seda just jalgpallihalli rajamiseks. Maad peaks spordirajatise kõrval jaguma.

“Eks aleviku ümbrus vajaks senist enam ka kergliiklusteid,” loodab Kesküla.