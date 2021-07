Läinud pühapäeval, 11. juulil avastati Raasiku õlletehases, et käärimas olnud õlu on hukka läinud. Maha valati 2 x 4000 liitrit kesvamärjukest.

“Õlu oli parasjagu käärimas, kui avastasime, et käärimistankide jahutusvedelik on pääsenud läbi keevituskohtade õlle sisse. Et jahutusvedelik rikub õllevirde, ei jäänudki meil muud üle, kui käärimas olnud õlu maha valada,” kõneles Raasiku õlletehase tootmisjuht Oksana Bandura.

Õnnetus juhtus seeläbi, et õlle valmistamiseks kasutatavad tankid on kahekihilised ja nende kihtide vahel voolabki jahutusvedelik, mis lohaka keevitustöö tõttu õlle sisse sattus. Tavaliselt saadeti Raasikult iga nädal partii õlut tarbijaile, nüüd tekib aga kahenädalane paus.

“See on äärmiselt kahetsusväärne juhtum, eriti nüüd kuumal ajal, mil õlle järele on eriti suur nõudlus,” kahetseb tootmisjuht juhtunut.

“Meil on õlletankide tootjaga vaidlus – esialgu küll mitte kohtuvaidlus – pooleli. Meie nõue on, et kahju meile heastatakse. Hukka sai 4000 liitrit meeõlut ja 4000 liitrit pilsnerit,” kinnitas Oksana Bandura. Kuna kääritamine ja pruulimine toimub Raasikul naturaalse protsessina, mis on aeganõudev, siis lähipäevil uut õllesaadetist Raasikult oodata ei ole.

“Hea uudis on see, et avatud talude päeval, 24. ja 25. juulil oleme avatud. Näitame kõigile huvilistele oma tootmist. Ja ka uus õlu on selleks ajaks valmis,” ütles Oksana Bandura.