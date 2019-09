2018. aasta juulis alanud Aruküla koolimaja, spordihoone ja staadioni ümberehitus valmib 26. septembril. Aruküla ja Raasiku spordirajatiste haldamiseks lõi vald uue allasutuse nimega Raasiku Valla Sport, mille juhina alustas 6. augustil tööd Kadri Keskküla.

Raasiku alevikus valmis eelmise aasta septembris koolimaja laiendus koos uue spordihoonega. Aruküla alevikus läbivad uuenduskuuri nii koolimaja, spordihoone kui staadion.

Et seda kõike paremi hallata, otsustas vald luua eraldi allasutuse nimega Raasiku Valla Sport. Konkursi allasutuse juhi kohale võitis Kadri Keskküla – kolmandat põlve Aruküla elanik.

Raamatukogust spordijuhiks

Võib tunduda üllatav, aga 35 aastat tegutses Keskküla hoopis Eesti rahvusraamatukogus, kus tema viimaseks tööks oli asjaajamis- ja dokumendihalduse osakonna juhtimine.

Harjumuspärasele rutiinile saabus lõpp tänavu jaanuaris. “Osakond sellisel kujul likvideeriti. Ütlesin kolleegidele, et ma tahaksin töötada koduvallas, oma kogukonna heaks,” räägib naine.

“Ma nägin Facebookis kuulutust, et Raasiku Valla Spordile otsitakse juhti. See kohe kõnetas mind. Ma mõtlesin, et see ongi just see, mida mina tegelikult teha tahaksin. Pidasin veel lähedastega nõu ja esitasin kandideerimissoovi,” meenutab Keskküla.

“Laekus 12 sooviavaldust. Otsus tehti 22. juulil. Konkursikomisjoni kuulusid kaks vallavalitsuse esindajat, kaks esindajat volikogu komisjonidest ja kaks esindajat valla põhikoolidest,” selgitab vallavanem Andre Sepp.

Komisjon otsustas Keskküla kasuks. “Soovin muuta kogu valla spordielu elavamaks, tuua teda rohkem nähtavale, anda inimestele suuremad võimalused spordisaalide kasutamiseks, teha nendele võimalustele ka turundust, näidata Raasiku valla sporti laiemalt Eesti spordiklubidele,” ütleb naine.

Ühise juhtimise alla

“Kadri Keskküla esitas meile visiooni valla spordielu juhtimisest ja spordirajatiste haldamisest. Kadril on häid kogemusi administreerimise valdkonnast, mis tulevad kasuks uue allasutuse käivitamisele,” arvab Sepp.

Mida Raasiku Valla Spordi juhtimine endast kujutab? “Praegu viiakse ühise juhtimise alla kaks vallakeskset spordikompleksi: Aruküla spordihoone koos staadioniga ja Raasiku spordihoone koos staadioniga,” selgitab Keskküla.

“Seni on spordihoonete haldamine olnud koolidirektorite ülesanne. Et nende koormust vähendada, anda neile võimalus tegeleda rohkem kooli poole ja kooli õpilastega, tuli selline otsus valla poolt,” jätkab spordijuht.

Esimese asjana pani Keskküla paika graafiku, kuidas Aruküla spordihoone aegu kasutada. “Tundub, et graafik sai paika ilma suuremate pingeteta. Spordiklubid leidsid kompromisse tehes endale sobivad võimalused,” räägib ta.

“Olen kohaliku terviseraja kasutaja, sõidan jalgrattaga hästi aktiivselt, matkame koos abikaasaga,” annab Keskküla ülevaate enda spordiharrastustest.

Muljetavaldav remont

Vallavanem Andre Sepa sõnul on 2,33 miljonit eurot maksva Aruküla koolimaja, spordihoone ja staadioni ümberehituse tähtaeg 26. september. Töid teeb Nordlin Ehitus OÜ. Laiendatakse kooli sööklat, lisanduvad kuus klassiruumi. Võimlat laiendatakse tribüünidega, staadion saab uue kuue ja staadionimaja.

“Siin oli küll täismõõtmetega spordisaal, aga inimestel puudus võimalus spordivõistlustele kaasa elama tulla. Toolid olid lihtsalt tagaservas. See oli ohtlik ja ei kaasanud kuidagi kogukonda,” selgitab Keskküla Aruküla spordihoonele tribüünide lisamise vajadust.

Spordihoone kõrval laius veel aasta eest pragunenud asfaltkattega staadion, mille keskel murul mängiti jalgpalli. Ka korvpalli tuli mängida asfaltplatsil. Jäähokiväljak kujutas endast murule tõmmatud madalat piirdeaeda.

Nüüd on staadionil neli tartaankattega jooksurada. Jooksuradade sisse jääb tartaankattega korvpalliväljak, aga ka kunstmuruga jalgpalliväljak, millel on nii suured väravad üle platsi mängimiseks kui ka väiksemad väravad risti üle väljaku treeningute tarbeks.

Tõeliseks iluduseks on tartaankattega käsipalliväljak, sest just käsipallis on Aruküla noored ikka edu saavutanud. Jäähokit saab nüüdsest mängida alal, kus lisaks piirdeaiale ja võrkudele on sobiv põhjakate. Riietumiseks, pesemiseks ja inventari hoidmiseks valmib staadionimaja.