Raasiku vanas meierei- ja pangahoones on juba viis aastat tegutsenud väike käsitööõllede tehas. Aastatega on välja mõeldud ning tootmisse antud nii mõnigi uus märjukese sort. Ettevõte on pälvinud tunnustust mitmelt poolt. Uue kuu lõpus alustab Raasikul tööd pitsabaar ning 7. detsembril toimub taas tehase lahtiste uste päev.

Harju Elu küsimustele vastas Raasiku Õlletehase Kaubanduse OÜ turundusassistent Marianne Põld.

Kuidas õlletehasel läheb?

Raasiku õlletehasel läheb kenasti ning alati arendame ennast edasi. Proovime kogu aeg paremini ja seda koostööpartneritele, klientidele, töötajatele ja meie suurtest õllesõpradest fännidele. Oleme suure osa meie hoonest renoveerinud, enne ja pärast võrdlevaid pilte on väga huvitav vaadata. Hoonest on Raasiku õlletehase tegevuste all (tootmine, laod, baar ja varsti ka pitsaruum) kokku umbes 80 protsenti.

Milliseid käsitööjooke valmistate ning turustate?

Meil on pikalt olnud tootmises kolmik ehk Marzeni punane õlu, Hele pilsneri tüüpi ja Meeõlu. See sisaldab 10 protsenti ehtsat kohalikku mett. Hooajaliselt valmistame ka tumedat õlut. Meie uusim toode on Medovuha ehk vürtsiga meeõlu.

Mittealkohoolse joogina on meil kodune kali, mis maitseb peaaegu nagu vanasti.

Turustame enamuses oma toodangust vaadiõlledena erinevates restoranides ja pubides Tallinnas, Tartus ning Ida-Virumaal. Pudeliõlut müüme üksikutes kauplustes. Näiteks Tallinna Kaubamajas, Stockmannis ja Rimis osakonnas Talu toidab on müügil Kodune kali. Meil on enda esinduspood Tallinnas, Haabersti tänav 1. Lisaks leiab meid erinevatelt laatadelt ja üritustelt. Tihti korraldame ka avatud uste päevi. 7. detsembril toimub ka jõululaat, kus saab meie tooteid osta.

Kas ja kui palju on lisandunud uut sisseseadet?

Hiljuti lisandus Leader projekti abiga kaks viietonnise mahutavusega tünni ja detsembris lisandub veel kaks viietonnilist.

Millal tekkis idee hakata toimetama pitsadega?

Raasiku õlletehase loomise hetkest saadik on olnud idee, et lisaks baarile tuleb juurde midagi söödavat toidukoha näol. Esimene mõte oli toiduilmas see, et Raasikult võiks saada pitsat.

Pitsasid hakkab valmistama kokk, kes töötab täna teises restoranis. Usume, et laiendame tema abiga enda menüüd. Kogu pitsategu alates põhjast kuni valmis pitsani käib kohapeal.

Mitu ruumi restoranile-pitsapoolele on ette nähtud?

Restorani-baari ja köögi alla jääb kolm ruumi. Pitsat saab kohapeal süüa nii sees kui ka soojemal perioodil väljas. Seda saab ka kaasa osta.

Arvame, et kui leiame abi Boldi või Woldi teenusest, siis oleme valmis neid ka koju toimetama.

Milliseid pitsasid pakute?

Kindlasti käsitöötoodet ehk Napoli stiilis pitsad, mis on ehtsad itaaliapärased. Põhjad teeme käsitsi ja toorainena kasutame Itaalia brändide tooteid, et anda edasi seda maitset, mis kuulub eheda Itaalia pitsa juurde.

Loodame novembri lõpus pitsaosa avada. Kuid hiljemalt 7. detsembril tahame kindlasti olla avatud. Siis toimub meil taaskord lahtiste uste päev ja traditsiooniline jõuluturg.

Esialgu hoiame uksed lahti neljapäevast pühapäevani. Kui aga Raasiku piirkonna inimesed meid külastavad, siis oleme kindlasti avatud ka teistel nädalapäevadel ja pikemal kellaajal.