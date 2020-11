Sellel aastal ei saanud viiruse tõttu paljud tudengitest müügiinimesed USA-sse raamatuid müüma suunduda, aga lahendusena leiti võimalus sõita hoopis Inglismaale. Kuidas inglased erinevad ameeriklastest, mil viisil tuli müügistrateegiat muuta ja kuidas külatänaval sai trehvata ka Jeremy Clarksoni, räägib varasemalt kaheksa suve USA-s raamatuid müünud Southwestern Advantage müügimees Hardo Hansar.

Kui eelmisel suvel käis Eestist USA-s hariduslikke raamatuid müümas tervelt 374 tudengit Eestist, siis sellel suvel olid USA piirid enamikule tudengitele kinni. USA-sse ja Kanadasse õnnestus sõita vaid 25-l tudengil, kes said oma viisa kätte enne piirangute kehtestamist. 127 tudengit suundus müügitööd tegema esmakordselt hoopis Inglismaale.

Üks neist oli varasemalt juba kaheksa aastat USA-s raamatuid müümas käinud Hardo Hansar, kelle sõnul õnnestus tal nüüd Inglismaal teha oma senise müügimehe karjääri parim müüginädal teenistusega ligi 6500 eurot.

“Kõik tegid Inglismaal head tulemused, aga tegelikult need, kes USA-s müüsid tegid veelgi vingemalt. Lihtsalt viiruse olukorras olid lapsed suunatud koduõppele ja USA-s ning Inglismaal pole e-kool nii hästi arenenud kui Eestis. Seega oli nõudlus meie hariduslike raamatute järele eriti suur ning lapsevanemad olid vägagi tänulikud,” selgitas Hansar.

“Esmalt Inglismaale sõites pidime olema ka kaks nädalat karantiinis ja kasutasime seda aega endale sealse koolisüsteemi ja õppekavade selgeks tegemisele. Samuti tuli meil näiteks kõikide kohalike koolidega otse suhelda, et teada anda, et me nende piirkonnas sellist müügitööd tegemas oleme. Sealsed kogukonnad on äärmised kokkuhoidvad ja usinad sotsiaalmeedia kasutajad. Kui me ei olnud jõudnud kogukonna Facebooki lehel endast teada anda, siis kohe tuldi küsima, et kes me sellised oleme, et ukse-uksele käime.”

Hansari sõnul olid inimesed ise ameeriklastega võrreldes märksa konservatiivsemad ja rahulikumad ning võtavad tunduvalt kauem aega n-ö üles soojenemiseks. “Small talk inglastega ikka nii ei tööta ja kui USA-s saad peale esimest eitavat vastust natuke juurde selgitada ja nad ikkagi kutsuvad su tihti uksest sisse, siis inglaste puhul võis peale esimest keeldumist kohe sammud järgmise potentsiaalse kliendi poole seada,” märkis Hansar.

“Samas on inimeste mured ja hirmud ikka samad, et nende lapsed saaks hea hariduse. Seega peamised müügiargumendid hariduslike raamatute jaoks koduõppe olukorras olid ikkagi kõige olulisemad.”

Viiruse tõttu eristas müügitööd sellel suvel kindlasti ka see, et väga palju jutuajamistest toimus väljas veranda peal või isegi nii, et Southwesterni tudeng istus maja ees murul ja klient kuulas aknalt.

Müügitööd tehti üle Inglismaa nii suurtes linnades kui ka väiksemates asulates. “Ühe sellise täiesti suvalise koha külavaheteel sattus meie müügimees kokku ka näiteks üleni poriste saabastega vastu jalutanud Jeremy Clarksoniga. Tema küll seekord raamatuid ei ostnud,” lausus Hansar.

Möödunud aastal müüsid Eesti Southwesterni tudengid kokku ligi 18 miljoni dollari väärtuses raamatuid. Sellel suvel jäi see number 4 miljoni dollari juurde.

