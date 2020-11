Tunnustatud majandusajakiri Capital Finance International valis R-Kioski emafirma Reitan Convenience’i mugavuskaubanduse kontseptsiooni teist aastat järjest Põhjamaade ja Balti riikide parimaks. Hinnati keskkonnasõbralikkust, sotsiaalset vastutustundlikkust ja juhtimispõhimõtteid.

“R-Kiosk on keskkonnasõbralike lahenduste elluviimisel Eesti mugavuskaubanduses suunanäitajaks,” ütles R-Kioski tegevjuht Tiia Ilves. “Oleme muutuste eestvedajad, sest mõeldes tänastele kliimaprobleemidele, on liikumine keskkonna tähtsustamise suunas vältimatu ja vajalik. Ehkki olulisi samme keskkonnasäästliku mõtteviisi toetamiseks tehti eelmisel aastal mitmeid, jätkame kirglikult,” lausus Ilves.

Reitan Convenience tervikuna on seadnud fookuse tervise- ja keskkonnateemadele. R-Kiosk on asendanud oma väikepoodides ühekordsed kohvitopsid täielikult taimse päritoluga topsidega ja soositakse kuumade jookide termosesse müümist. Samuti on võetud Euroopas esimeste seas kasutusele topsikaaned, mis on täiesti plastivabad ja komposteeruvad. Lisaks asendas R-Kiosk möödunud aastal ühekordsed plastikust nõud ja söögiriistad ökoloogilise jalajälje vähendamiseks biolagunevate alternatiividega.

Ilves lisab “ Tänane tarbija hindab üha kõrgemalt ettevõtteid, kes peavad igapäevaseid otsuseid langetades silmas jätkusuutlikkuse printsiipe. Ka R-Kioski ärilised otsused on aina enam kantud keskkonnasõbralikkuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse põhimõtetest.”

AS R-Kiosk Estonia kuulub Norra pereettevõttele Reitan Group, mis on suuruselt teine esmatarbekaupade jaemüügikett Euroopas. Kontsernis töötab kokku üle 18 000 töötaja, neist Eestis ligikaudu 350. Reitan Groupi missioon on vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning pakkuda klientide ootustele vastavaid kaupu ja teenuseid loodussäästlikul viisil. R-Kioski eesmärk on pakkuda maitsvat ja täisväärtuslikku tänavatoitu, et kiire elutempoga inimesed saaksid olla tegusad ning toimekad kogu päeva.

Lisainfo Johanna Ambre, R-Kioski innovatsiooni- ja turundusjuht, johanna.ambre@rkiosk.ee