Korvpalliklubi KK Viimsi / Sportland naasis pühapäeval, 28. novembril Lätist, Paf Eesti-Läti korvpalliliiga võistlustelt kahe võiduga. Esimeses mängus alistati Valmiera 81:76, teises mängus Läti Ülikool 67:57. Nende kahe võiduga tõusid Viimsi korvpallurid Eesti-Läti ühisliigas viiendale kohale.

„Tegelikult on meie eesmärk jõuda Eesti meistrivõistlustel kolme parema hulka ja öelda sõna sekka ka Eesti-Läti ühisliigas medalite jagamisel,“ kinnitab võistkonna peatreener Valdo Lips.

Püramiidi tekkimine

Korvpalliklubi KK Viimsi asutati pea kakskümmend aastat tagasi ehk 2002. aastal. Asutajateks olid kolm spordi- ja korvpallihuvilist eraisikut Anti Kalle, Teet Tiisvelt ja Tanel Einaste.

„Eesmärgiks seadsime korvpalli igakülgse arendamise Viimsis,“ meenutab üks klubi asutaja, partner ning tänane klubi tegevjuht Tanel Einaste.

„Meie DNA on laste ja noorte korvpall ja meistriliiga ei ole olnud meile eesmärk omaette vaid loogiline areng. Meie eesmärk on alati olnud mängida meie arengule vastaval tasemel, olgu see siis laste, noorte, teine- või esi- või meistriliiga aga teha seda maksimaalselt hästi,“ lisab Einaste.

Esimesel aastal hakkas treeningutel käima 25 last, kuid klubis treenijate arv kasvas iga aastaga jõudes peagi 100ni ning sealt edasi aastatega 200, 300, 400, 500ni ja jõudes aasta enne klubi 20. juubelisünnipäev 600 treenitavani, moodustades sellega Eesti suurima korvpalliklubi, seda alustades lasteaia õpilastest kuni esindusmeeskonnani välja.

Keskendused laste ja noorte korvpallile, omades meeskondi kõikides vanuseklassides ja rühmades tekkis sportlik vajadus siseneda täiskasvanute võistlussarja, pakkumaks andekatele mängijatele järgmist väljundit koduklubis.

Nii komplekteeriti meeskond osalemaks korvpalli Eesti meistrivõistluste teises liigas, mis kohe esimesel aastal võideti ning tagati sellega Viimsile pääs aste kõrgemale, ehk esiliiga tasemele.

Eelmisel hooajal võitiski Viimsi esindusmeeskond Valdo Lipsu juhendamisel.

Kuuludes viimasel kolmel aastal esiliiga tippu ja saavutades kohad 3, 2, võitis Viimsi esindusmeeskond Martin Toomase juhendamisel liiga, saades sellega õiguse tõusta Eesti meistri- ning Eesti-Läti Korvpalliliigasse. Meeskond mängib liigas KK Viimsi / Sportland nime all ning on loo kirjutamise hetkeks kogunud 7 võitu ja 2 kaotust, millega asutakse liigatabelis 5. kohal.

Valdo Lips

Valdo Lips (51) kuulus aastatel 1994–1997 Eesti koondisesse, mängides ühes meeskonnas Tiit Soku, Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäega.

Eesti meistrivõistlustelt on ta võitnud kaks kuldmedalit. Peale õigusteaduskonna lõpetamist pühendus Valdo Lips aga juristiametile, 2007 sai temast Eesti Advokatuuri liige. Korvpall jäi tahaplaanile.

„Kui mu enda poeg Karl Johan Lips hakkas Viimsi klubis treeningutel käima, läksin teinekord kaasa, jagasin platsi äärelt poisile nõu. Ühel päeval astus Tanel Einaste minu juurde, uuris, kas ma ei tahaks päriselt treeneriks tulla, mis ma platsi äärel niisama tühja targutan,“ meenutab endine korvpallur tagasipöördumist korvpalli juurde. Noortetreenerina.

Kümne aastaga on Valdo Lipsu käe välja kasvanud mitmed tuntud korvpallurid. Tema enda poeg Karl Johan on Eesti 3×3 koondises, Sander Raieste mängib lisaks Eestile ka Hispaania klubis, Hugo Toom on Eesti koondise kandidaatide nimekrjas.

Tipp on saanud teravaks

Nüüd on lisandunud Viimsi klubiga ka kauaaegne Eesti koondislane Rain Veideman, samuti kaks välislegionääri, kogenud lätlasest tsenter Ronalds Zakis ja terav tagamängija, USA päritolu Lee Harris. Need mehed on andnud Viimsile kõva käigu juurde.

„Minu probleem ongi praegu selles, kuidas sulatada meie klubis kasvanud noored mängumehed kogenud tegijatega nii, et ei kannataks tulemused, samas aga noored õpiksid ja edasi areneksid,“ mõtiskleb peatreener. Olles veendunud – õigesti lõimides kiireneb noorte areng plahvatuslikult.

Peale tipu teritamise on laiendanud klubi veel ka kandepinda – Viimsi korvpalliklubi tegutseb nüüd ka Pirital, Tallinna kesklinnas ja ka Kuusalus, Lahemaa korvpalliklubi nime all.

Kokku on klubis üle 600 korvpalluri ja 18 treenerit.

„Klubil on kaks eesmärki: esindusmeeskonna eesmärgiks on ikka sportlik tulemus, medalid, samas klubi teine, laiem eesmärk on endiselt korvpalli populasriseerimine, kogukonnale heade etenduste ja emotsioonide pakkumine,“ kinnitab klubi asutaja ja tegevjuht Tanel Einaste.

Need kaks eesmärki ainult toetavad teineteist – ainult laiale aluspinnale saab laduda kõrgele küündiva tipu.