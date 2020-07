Paekalda Puhkekeskus/Veespordi- ja Seikluskeskus asub Harjumaal, kauni kristallselge veega Rummu karjäärijärve kallastel. Asume Tallinnast vaid 45 minuti kaugusel, kuid kohale jõudes leiavad külalised end privaatsest paigast keset kaunist loodust ümbritsetuna õrnast lainete loksumisest ja kaskede kohinast.

Paekaldas pakutav teenustevalik on lai: peo- ja seminariruumid, majutus, toitlustus ning kõikvõimalikud erinevad aktiivsed tegevused.

Koht sobib ideaalselt ettevõtte suvepäevade, talvepäevade, seminaride, meeskonnapäevade, sünnipäevade ja muude sarnaste koosviibimiste korraldamiseks. Hästi sobib see ka aktiivse perepuhkuse veetmiseks.

Suvehooajal leiab majutuskohad 100 külalisele, talvehooajal 70-le. Olemas on otse järve kaldal asuv avar seminari- ja peoruum suure suvetaerrassiga ning majutuseks ja väiksemateks pidudeks erinevas suuruses sauaga palkmajakesed.

Lisaks majakestele saab ööbida ka ainulaadsetes klaasist seinaga veepealsetes tünnikämpingutes. Territooriumil on avar õueala, palliplatsid ja paadisillad.

Paekalda Puhkekeskuse üheks eripäraks on see, et on kasutatud palju veepealseid lahendusi. Esmalt said selles valdkonnas rajatud ainulaadsed ujuvad klaasist seinaga tünnikämpingud. Nüüdseks on neile lisandunud suur ja väike parvsaun, ujuvterrassid, veepealne kümblustünn ning suur kahekorruseline mootorparv, mida saab kasutada nii lõbusõitudeks kui ka veepealse peoruumina.

Suurem parvsaunakompleks koos veepealse terrassiga sobib hästi väiksema, kuni 20 külalisega seltskonna koosviibimiste korraldamiseks. Lisaks on Paekaldas väiksem parvsaun Puravik.

Mõlemat parvsauna saab rentida nii terveks õhtuks kui ka tunnisaunana. Ujuvplatvormile on paigaldatud suur mullide ja valgustusega kümblustünn, mis annab õhtule parvsaunas viimase lihvi.

Lisaks ruumide ja majutuse pakkumisele sisustab Paekalda põnevalt ka külaliste vaba aja. Erinevaid seiklustegevusi saab tellida gruppidele ise valitud ajal, samuti korraldame pidevalt mitmesuguseid plaanilisi matkasid ja seiklusparvede väljasõite, kuhu saab liituda.

Muidugi tegutseb meil igapäevaselt varustuse rent.

Kuna asume otse kauni järve kaldal, on aktiivsete tegevuste poolelt populaarseimad veega seotud tegevused. Meil on suur veesõidukipark SUP-laudadest, kanuudest, kummiraftidest ja parvedest. Veele saab minna nii üksi kui ka 100-liikmelise seltskonnaga.

Meist vaid mõne kilomeetri kaugusel mööda järve kulgedes on ka kuulus Rummu tuhamägi ja Murru vangla veealused varemed, mille külastamiseks pakume erinevaid võimalusi, samuti teeme matkasid koos vanglaekskursiooniga.

Käesolevast aastast laienes teenustevalik uudsete elektriliste Fatbike maastikurataste näol. Need ülisuurte rehvidega elektrirattad on innovaatilised matkavahendid, kus raskema töö teeb ära elektrimootor ning matkaline saab energia suunata ümbruskonna avastamisele.

Ratastega saab arendada kiirust kuni 25 km/h ning läbida kordades pikemaid vahemaid, kui tavapäraselt harjutud. Nendega sõit on mugav ja jõukohane kõigile ning mis kõige parem – elektrirattamatkad on teostatavad iga ilmaga ning aasta ringi, sealhulgas ei ole takistuseks ei liiv, muda, vihm, lörts ega lumi. Kui tekkis huvi proovida, soovitame soojalt liituda meie plaaniliste elektrirattamatkadega, mis toimuvad igal nädalal.

Ootame teid Paekaldasse nautima mitmekesist puhkust.

Lisainfot meie tegemiste kohta leiab: www.paekalda.ee, www.facebook.com/paekalda, puhkekeskus@paekalda.ee, +372 5807 0700

Paekalda Puhkekeskuse/Veespordi- ja Seikluskeskuse teenustevalik on

• majutus,

• peo- ja seminariruumide rent,

• toitlustus,

• sündmuste korraldus,

• parvsaunade rent,

• SUP-lauadade rent ja matkad,

• kanuurent ja matkad,

• raftimatkad,

• parveretked Rummu karjääris suure ja väikese parvega,

• elektrimootoriga maastikutõukerataste ja elektriliste Fatbike rataste rent,

• sukeldumine ja snorgeldamine,

• elamumajutus veepealsetes kämpingutes.

Videod: rattamatkad, parvsaun, tegevused pikk, tegevused lühike