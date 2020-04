Kui paljud ettevõtted on tootmist kärpinud või uksed sootuks kinni pannud, siis desovahendeid tootval AS-il Chemi-Pharm tuleb tööd aina juurde. Viimasel paaril kuul toimetatakse mitmes vahetuses, sest käte- ning kõikvõimalike muude puhastusvahendite nõudmine kasvas päevadega.

Ettevõte toimetab Saku valla servas Tänassilma tööstuspargis. Mida valmistatakse, kui palju on tootmine suurenenud ning kuidas kriisiga toime tullakse, rääkis Harju Elule AS-i Chemi-Pharm tegevjuht Kristo Timberg.

Kui kaua on ettevõte tegutsenud ning kui kaua sellest Tänassilmas?

1997. aastal asutatud AS Chemi-Pharm arendab, valmistab ja turustab desinfektante, isikliku hügieeni vahendeid, puhastus- ja erihooldustooteid ning luksuskosmeetika sarja D’DIFFERENCE. tootmine asub Eestis Saku vallas.

AS-i Chemi-Pharm tootenimistus on üle saja erineva desinfektsiooni-, puhastus- ja hooldustoote. Need omakorda jagunevad kuueks põhiliseks tootegrupiks: pesemisvahendid, käte- ja nahaantiseptikumid, nahahooldustooted, tooted pindade pesemiseks ja desinfitseerimiseks, tooted instrumentide pesemiseks-desinfitseerimiseks ning kosmeetika.

Saku vallas, Tänassilmas asuv uus tehas alustas tööd mullu märtsis. Suuresti tänu suuremale tehasehoonele oleme olnud võimelised kriisile kiirelt reageerima.

Oleme viimase kuu jooksul oma tootmismahtusid mitmekordistanud ning oleme teinud mitmeid investeeringuid tootmisvõimsuse suurendamiseks.

Kui palju jõuab tooteid Eesti turule ja kui palju mujale?

Chemi-Pharmi desinfektante, antiseptikume ja hooldusvahendeid kasutab enamik Eesti haiglatest ja hooldekodudest ning suur osa teistest meditsiiniasutustest, kuid hulgaliselt ka muid ettevõtteid toitlustus-, teenindus- ja tööstusvaldkonnast.

Ekspordi sihtriike on Chemi-Pharmil tänaseks 17, kus keskendutakse samuti peamiselt kõrgete nõuetega meditsiinisektorile.

Samas on käesoleva kriisi ajal oluline osa tootmismahust suunatud eelkõige Eesti turule, et anda haiglatele, raviasutustele ja elutähtsate teenuste osutajatele vajalikud desinfektsioonivahendid.

Samuti oleme alustanud suuremate mahtude saatmist apteekidele ning jaesektorile. See ei ole varasemalt sellisel määral Chemi-Pharmi fookuses olnud. Viimase paari kuuga oleme apteekidesse ja jaevõrku suunanud rohkem toodangut kui terve eelmise aasta jooksul kokku.

Kuidas tõrjuda aina rohkem levivat koroonaviirust?

Eks me jälgime olukorda riigis ja maailmas samamoodi nagu kõik teised ja loodame, et varsti jõutakse ka erinevate ravimiteni ja/või vaktsiinideni. Praegu aga on ülioluline viiruse levikut aeglustada, et vältida seda, mis on juhtunud mitmetes teistes riikides, kus haiglaravi vajavate patsientide arv meditsiinisüsteemi kiiresti üle koormab.

Oleme Chemi-Pharmis rakendanud terve rea erinevaid meetmeid, et vähendada riske ja tagada ettevõtte toimejärjepidevus.

Tunnetame väga hästi enda vastutust ühiskonna ees ja teeme kõik selleks, et suudaksime tagada desinfektsioonivahendite tootmise. Käte ja töövahendite regulaarne puhastamine ning sotsiaalse kontakti vähendamine nii palju kui võimalik ongi põhilised tööriistad, millega saame ennast ja teisi hoida.

Esiteks muidugi on mõistlik erinevaid pindasid puutuda nii vähe kui võimalik ja võimalusel neid aegajalt desinfitseerida.

Käte regulaarne pesemine seebiga ja desinfitseerimine töötavad väga efektiivselt, et me kuskilt pindadelt kogemata viirust endaga kaasa ei korjaks ja ka mujale edasi ei kannaks. Kuid nii nagu oleme seda korduvalt ka välja toonud, üks oluline asi siinjuures on, et käsi tuleb pesta ja puhastada korralikult.

Kuidas on praeguses eriolukorras ettevõtte tootmises töö korraldatud? Koju ei saa vist väga palju inimesi saata.

Töötajate arv on viimase kuu jooksul üsna jõudsalt kasvanud. Oleme väga kiiresti käima pannud mitu vahetust ja teinud mitmeid investeeringuid tootmismahtude kasvatamiseks.

Otsime tootmisesse pidevalt häid inimesi, keda koolitada mehaanikuteks, seadistajateks ja vahetusevanemateks.

Nagu ülal mainitud, oleme kehtestanud terve rea meetmeid, vähendamaks omavahel kokkupuuteid niipalju kui võimalik.

D’Difference brändijuht Carmen Kibur tooteid näitamas.

Kodukontoritesse oleme suunanud kõik, kes saavad sealt tööd teha ja töötan isegi hetkel kodus. Nii ongi viimastel nädalatel kontoris üsna vaikseks jäänud.

Õnneks on meil väga pühendunud ja professionaalne meeskond, kes sõltumata asukohast või kellaajast igapäevaselt kõik tohutult pingutavad. Ikka selleks, et vajalikud tooted võimalikult paljude inimesteni jõuaksid.

Kui palju on tõusnud desinfitseerimisvahendite nõudlus?

Alates veebruari viimastest päevadest kasvas tellimuste maht mõne päevaga viis kuni kümme korda. Ja on sellisena püsinud tänaseni.

Eks see alguses lõi kõigil veidi jalad kõikuma. Aga suutsime väga kiiresti asjad kontrolli alla saada, suurendasime tootmismahtusid ja nüüdseks on tekkinud omamoodi stabiilsus.

Pakenditesse villitud kätepesuvahend. Fotod Aigar Lusti

Suhteliselt kriisi esimestel päevadel defineerisime enda jaoks ära prioriteedid. Kõigepealt peavad tooteid saama haiglad ja raviasutused, siis elutähtsate teenuste osutajad ja üksjagu toodangut oleme suunanud ka jaevõrkudesse.

“Alates veebruari viimastest päevadest kasvas tellimuste maht mõne päevaga viis kuni kümme korda.”

Kui varem on meie igapäevane tootevalik olnud saja toote ringis, siis tänaseks oleme seda oluliselt ühtlustanud ja vähendanud. Põhilised tooted hetkel on ikkagi käte antiseptikaks mõeldud geelid ja vedelikud ning pindade desinfitseerimiseks mõeldud tooted.

Küsimus: Milline on hea desinfektsioonivahend? Kristo Timberg, ettevõtte tegevjuht

Kui tavaliselt on sellele veidi keerulisem vastata olnud, siis viimastel nädalatel on väiksemaid desinfektsioonivahendite tootjaid tekkinud palju. Meil on selle üle ainult hea meel – mida kiiremini sellest viirusest jagu saame seda parem kõigile. Samas nagu iga kriisiga, on ka praegu välja ilmunud ettevõtteid ja inimesi, kes olukorrast lihtsalt kasu tahavad lõigata.

Nii võib ka desinfektsioonivahendeid leida praegusel ajal igasuguseid. Kusjuures mitmete puhul, mida oleme märganud, on tekkinud tõsine kahtlus, kas see ka efektiivselt oma tööd teeb. Erinevate bakterite ja viiruste (k.a koroonaviiruse) hävitamiseks on kindlasti oluline, et piirituse protsent oleks piisav.

Kuid vähetähtsad pole ka muud komponendid, mis nendest toodetest terviku teevad. Selleks, et kindlalt väita, et toode üht või teist viirust hävitab, tuleb tooteid vastavalt testida enne kui väited etiketile trükkida.

Siin tasub lihtsalt kõigil tähelepanelik olla, et ei osteta ja usaldata toodet, mis tegelikult soovitud efekti ei oma.