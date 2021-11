Jõulud ei ole kaugel ja õige aeg on hakata mõtteid mõlgutama selles suunas, mida kinkida enda sõbrale või pereliikmele. Tihtipeale ei olegi palju vaja, piisab ainuüksi soojast kallistusest ja heast sõnast. Kui aga sellele lisaks otsid mõnda kingitust enda perekonnale või sõbrale, siis oleme kokku koondanud ideed, mis on nii piisavalt universaalsed kui ka nutikad pea igaühele.

Kingi tegemisrõõmu!

Asjad on toredad, kuid emotsioonid, mida koged kas midagi ise tehes või kuskil osaledes, jäävad pikaks ajaks meelde. Inimestele meeldib nokitseda, anna neile võimalus midagi ise teha – selleks võid kinkida näiteks erinevad materjalid ja töövahendid, millega valmistada uus linnumaja või jõulusussid. Bauhof pakub laias valikus nii tööriistasid kui ka nikerdamiseks vajalikke materjale. Kui sa ei tea täpselt, mida kingisaaja sooviks ise teha, kingi kasvõi mõne poe kinkekaart – selleks võib olla näiteks Bauhof vm pood.

Koduekstra poodidest leiad näiteks kõik vajaliku piparkookide valmistamiseks: kingi taignarull, piparkoogivormid jm vahendid, mis maitsvate küpsiste tegemiseks vaja läheb. Koduekstra poed asuvad paljudes kaubanduskeskustes, kus saab kohapeal tutvuda kogu kingivalikuga.

Kingi maitseelamusi!

Üllata sõpra huvitavate maitsetega ja valmista talle ise piparkooke, vürtsikaid mandleid või mõni muu pühade maiuspala. Leia inspiratsiooni internetist või tutvu Selveri, Rimi või mõne teise toidupoe retseptisoovitustega. Nii Rimi kliendileht kui ka teiste poodide kliendilehed on pühade ajal jõulupakkumistest pungil – nendest leiad kingi juurde hea hinnaga küünla, jõulukaunistuse või muu armsa eseme.

Kui sa ise ei ole suuremat sorti kokkaja, siis vii sõber põnevatele maitserännakutele mõnda heasse restorani või kohvikusse.

Kingi vabadus ise valida!

Kui sa üldse ei tea, mida kinkida, siis saab kingisaajat alati üllatada mõne meelepärase poe, spaa või mõne muu kinkekaardiga.

Kinkekaardi suur eelis on see, et inimene saab ise lõpuks valida, kuidas ja millal ta seda kasutab.

Enne kinkekaardi ostmist mõtle läbi järgmised küsimused.

● Kas sa tead, mida kingisaaja on pikka aega soovinud osta?

● Kas sa oled märganud midagi, mida on tal hädasti vaja?

● Millised on kingisaaja lemmikrestoranid, -poed, -tegevused jms?

Nende küsimuste abil võid teada saada, millise teenuse või brändi kinkekaart kuluks kõige enam ära.

Anneta ja tee head!

Pühadeaeg on hoidmise ja hoolimise aeg! Miks mitte hoopiski aidata neid, kes seda hädasti vajavad ja teha seeläbi head. Sa võid annetada nii enda kui ka kingisaaja nimel – niimoodi kingid ülla teo otseselt nii abivajajale kui ka sõbrale! Leia mõni organisatsioon, algatus või kindel inimene, kes ootab abi ning ulata käsi – see võib olla nii rahaline annetus kui ka aeg, mida saad panustada kellegi või millegi jaoks.

Pühade ajal korraldavad paljud organisatsioonid spetsiaalseid annetuskampaaniaid, millest saad osa võtta. Nende seast leiab ka võimalusi, kus saad kinkida mõne vajamineva eseme konkreetsele perele või lapsele või hoopiski annetada raha olulise algatuse toetamiseks.

Annetamisvõimalusi on palju, leia endale sobiv ja tee head!

Mõtle, mis rõõmustab sinu lähedast ja kingi midagi, mis talle tõeliselt rõõmu valmistab!