Ehkki Eesti inimeste elatustase tõuseb, tõusevad ka hinnad. Üks näitajaid, mis annab märku elukalliduse tõusust, on prügivedu. Harju Elu uuris, milline on olukord võrreldes kahe aasta tagusega.

90% prügist moodustavad segaolmejäätmed. Kui võtta võrdlusmomendi aluseks 4,5-kuutpmeetrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamine, tuleb hinnatõus selgelt esile.

Krõbedaim hinnatõus Paldiskis

Kõige enam ehk tervelt 259,97% on jäätmevedu kallinenud Lääne-Harju valla Paldiski linna alal. Krõbe tõus on toimunud ka Lääne-Harju valla Padise alal – 179,8%.

Miks on sama omavalitsuse sees erinevad hinnad? Kuigi haldusreformi järgselt on tegemist ühe omavalitsusega, jaguneb Lääne-Harju endiselt mitmeks prügiveopiirkonnaks, mis jälgivad reformieelseid halduspiire. Sarnane olukord valitseb Saue ühendvallas.

Omavalitsusi, kus prügiveo hind on kahe aastaga enam kui kahekordistunud, on teisigi. Näiteks Saku vallas on see 4,5-kuupmeetrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise puhul 111,14%, Maardu linnas 105,98%, Harku vallas 101,61%.

Valdavalt jääb prügiveo hinnatõus siiski vahemikku 26-72 protsenti. Sinna asetuvad Anija vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kiili vald, Kose vald, Lääne-Harju valla endise Keila valla ala, Raasiku vald, Rae vald, Saue valla Kernu ala ja Saue valla Nissi ala.

Viimsi valla prügiveo hinnatõus jääb napilt alla 10%. Kuusalu vald, Loksa linn, Lääne-Harju valla Vasalemma ala, Saue valla vana Saue valla ala ja Saue valla Saue linna ala on seni suutnud hinnatõusu vältida.

Kalleim on Padisel

Jäätmete äravedu korraldavad Harjumaal Eesti Keskkonnateenused AS 11, Radix Hoolduse OÜ 5, Ragns Sells AS 3, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 1ja Ekovir OÜ 1 piirkonnas.

Kui vaadata 4,5-kuupmeetrise jäätmemahuti tühjendamist firmade lõikes, siis jaanuaris 2020 jääb see Harjumaal Eesti Keskkonnateenused AS-il vahemikku 31,97-80,41, Ragn Sellsil 44,54-69,94,Radix Hooldusel 52,77-105,04, Ekoviril 43,20 ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusel 19,28 eurot.

Hinnavahe firmade ja omavalitsuste lõikes erineb seega üle viie korra. Nii näiteks peab 4,5-kuupmeetrise segaolmejäätmete mahuti omanik Lääne-Harju valla Padise alal iga kuu Radix Hooldusele maksma 105,04 eurot. Ilmselgelt on hind liiga krõbe.

Sarnase mahuti omanik Maardu linnas kergendab oma kukrut Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse heaks aga kõigest 19,28 euro võrra. Odavat hinda soosib kahtlemata logistika, sest prügimägi on linna külje all. Lähedusel on siiski ka miinuskülg. Ida- või kagutuule korral kimbutab Maardut jäätmejaama hais.

Mida toob tulevik?

Saue linnas kallineb segaolmejäätmete äraveo alates käesoleva aasta 15. veebruarist 10%. Senised jäätmeveo lepingud Saue ühendvallas nimelt lõppevad erinevatel tähtaegadel ning on vajadus ühtlustada teenuse ajalisi perioode, et järk-järgult minna üle ühele teenusepakkujale samadel alustel.

See omakorda tingib Saue linna jäätmeveo piirkonnas, kus senine hankeperiood lõppes esimesena, olemasoleva jäätmeveolepingu pikendamise kuni uue vedaja selgumiseni, mis on paar kuud.

Ehkki ka Lääne-Harju vallas tuleks ühtlustada prügivedu, pole hetkel teada võimalikke muutusi jäätmeveo teenuse maksumuse ja pakkujate osas. Saku vallas on hinnatõusu ette näha aastavahetusel, kui lõppeb praegune veoleping. Maardu linn viitab nüansile, et lepinguperioodi sees on jäätmevedajal võimalik hinda üks kord tõsta, kuid kas see juhtub selle aastanumbri see, pole teada.

Anija vallas, Harku vallas, Jõelähtme vallas, Keila linnas, Kiili vallas, Kose vallas, Kuusalu vallas, Loksa linnas, Raasiku vallas ja Rae vallas lähiajal jäätmeveo hinnatõusu ette näha ei ole.

Rae vallas võimaldab leping prügiveo hinnapakkumisega kord aastas põhjendatud taotluse alusel hinnad üle vaadata. Hetkel pole siiski hinnatõusu ette näha.

Viimsi vald seevastu loodab, et lähiajal korraldatav jäätmeveo hange toob kaasa isegi hinnalanguse.

4,5-kuupmeetrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamine eurodes koos käibemaksuga



Piirkond jaan 2018 jaan 2020 Hinnatõus %

Lääne-Harju valla Paldiski linna ala 19,44 69,94 50,5 259,97%

Lääne-Harju valla Padise ala 37,54 105,04 67,5 179,80%

Saku vald 20,46 43,20 22,74 111,14%

Maardu linn 9,36 19,28 9,92 105,98%

Harku vald 35,81 72,20 36,39 101,61%

Kiili vald 46,82 80,41 33,59 71,74%

Raasiku vald 46,82 72,74 25,92 55,36%

Jõelähtme vald 46,82 72,74 25,92 55,36%

Saue valla Nissi ala 36,12 52,77 16,65 46,09%

Saue valla Kernu ala 36,12 52,77 16,65 46,09%

Anija vald 36,12 52,77 16,65 46,09%

Kose vald 36,12 52,77 16,65 46,09%

Keila linn 24,73 35,12 10,39 42,01%

Rae vald 23,16 31,97 8,81 38,03%

Lääne-Harju valla endise Keila valla ala 40,45 51,14 10,69 26,42%

Viimsi vald 35,75 39,32 3,57 9,98%

Loksa linn 54,95 54,95 0 0%

Kuusalu vald 38,45 38,45 0 0%

Lääne-Harju valla Vasalemma ala 41,16 41,16 0 0%

Saue valla Vana Saue valla ala 44,54 44,54 0 0%

Saue valla Saue linna ala 44,54 44,54 0 0%

Millised firmad korraldavad Harjumaal prügivedu



Eesti Keskkonnateenused AS: Harku vald, Jõelähtme vald, Keila linn, Kiili vald, Kuusalu vald, Loksa linn, Lääne-Harju valla endise Keila valla ala, Lääne-Harju valla endise Vasalemma valla ala, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald.

Radix Hoolduse OÜ: Anija vald, Kose vald, Lääne-Harju valla Padise ala, Saue valla Kernu ala, Saue valla Nissi ala.

Ragn Sells AS: Lääne-Harju valla Paldiski linna ala, Saue valla vana Saue valla ala, Saue valla Saue linna ala.

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS: Maardu linn.

Ekovir OÜ: Saku vald.