Avastustehas PROTO kuulutab 2022. aasta “Avastuste Aastaks” ja toob sel puhul igal kuul kokku parimad leiutajad üle Eesti. Avastuste Aasta programm stardib spordipäevadega. Kolmel nädalavahetusel 12.–13.02, 19.–20.02 ja 26.–27.02 paneb PROTO kõiki vahvalt liigutama!

PROTO programmijuhi Sireli Uusmaa sõnul on Avastuste Aasta üheks eesmärgiks avada külastajale virtuaalreaalsuse maailma lõputuid võimalusi ja rikastada PROTO ekspositsiooni uute põnevate VR-mängudega.

Tulenevalt koroonaviiruse levikust on programm hajutatud kolmele nädalavahetusele, et tagada kõikide külaliste turvalisus ja ohutus külastuskeskuses viibimisel. „Põnevat tegevust ja programmi jätkub kolmeks nädalavahetuseks ja iga nädalavahetus on pisut erineva sisuga,“ julgustas Uusmaa külastama elamuskeskust.

Esimene Spordikuu nädalavahetusel toimub 12.–13. veebruarini, kus saab proovida erinevaid talispordialasid. Kui õue ei taha või ei saa, on heaks alternatiiviks katsetada virtuaalset lumelauasõitu, laskesuusatamist või isegi jäähokit.

Teine nädalavahetus, 19.–20. veebruaril toome PROTOsse rallivõistlused. Autasustatakse parimad rallisõitjad, lahendatakse missioone ja kõik sõiduoskused saab proovile panna rallisimulaatoril. Sellele lisaks on päevakorras ka liiklusohutust.

Kolmanda nädalavahetuse, 27.–28. veebruari tegevused pikenevad koolivaheaja lõpuni kuni 6. märtsini. Ruumikujundus on inspireeritud Liikuma Kutsuva Kooli lahendusest, luuakse tegevusrajad üle terve PROTO ning käivitatakse sammulugemis aktsioon. Külas on Tsirkusekool, kelle töötubades saab lustides ja suure rõõmuga end liikuma panna. MyFitnessi noorteprogrammi „Young and strong“ treenerid tulevad PROTOsse ja viivad läbi jõuväljakutseid.

Sport on täis leiutisi. Võtame kasvõi ralliauto või jalgratta, aga ka hularõnga või kohtunike vile – kõik nad liigituvad leiutiste alla. PROTO leiutajate töötuba uurib seda maailma lähemalt ning leiutatakse ka ise fantaasiaküllaseid spordivahendeid. Leiutajate töötoad toimuvad igal nädalavahetusel.

Ja see on alles algus!

Märtsikuu on PROTOs isetegemis- ja taaskasutamiskuu ning korraldame suure labürindiehituse aktsiooni. Aprillis sukeldume absurdsete ja ebaõnnestunud leiutiste maailma. Maikuus saab PROTOst „võtteplats“, kus avame filmindusega seotud leiutiste telgitaguseid ja äratame Noblessneri dinosauruse „ellu“.

Seoses koroonaviiruse levikuga rakendab PROTO meetmeid külastajate ohutuse ja tervise tagamiseks. Kõikides ruumides asuvad desinfitseerimisvahendid ja prillide puhastamiseks mõeldud spetsiaalsed lapid ning jalaga avatavad prügikastid. Enim katsutavaid pindu desinfitseeritakse pidevalt. Töötubade läbiviijatel ja külastajatel alates 12-eluaastast on kohustus kanda kaitsemaski.

PROTO avastustehas on koguperekeskus, kus teadust ja leiutisi tutvustatakse uudse VR-tehnoloogia kaudu. PROTO asub Noblessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 10 ja on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11.–18.

Miks on leiutamine kasulik?

● Leiutamine arendab ettevõtlikkust ja loovust.

● Leiutamine tekitab hea tunde ja pakub eneseteostust, mis toetab ka tulevikus tehtavaid karjäärivalikuid.

● Leiutamine arendab sotsiaalseid ja koostööoskusi ning aitab siduda tegevusi igapäevaeluga.

● Leiutamine avardab laste ja noorte silmaringi ning arendab mitmekülgset maailmapilti.

● Leiutamine aitab mõtestada tegevuste kaudu teaduse ja tehnoloogia mõju meie igapäevaelule.

● Leiutamine õpetab märkama probleeme ja murekohti ning neile lahendusi leidma.

● Leiutamine õpetab ka enda elu eest ise vastutama ja seda paremaks muutma.

Lisainfo Sireli Uusmaa, PROTO avastustehase programmijuht, sireli@protofactory.ee

Vaata programmi!

Täna tähistatakse üleilmset leiutajate päeva: PROTO avastustehas käivitab koole haarava aktsiooni.

11. veebruaril tähistatakse leiutajate päeva Thomas Alva Edisoni sünnipäeva auks. See päev annab võimaluse teha kummardus kõigile maailma muutnud leiutajatele. Samuti kutsume neljakümmend kooli lööma kaasa energiakriisis lahenduste otsimisele.

Ott Sarapuu, PROTO avastustehase juhi sõnul on meie ümber sadu leiutisi, mis on saanud alguse kuskil laboris, garaažis või pööningul inimeste poolt, keda mõni probleem või unistus nii palju tagant tõukas, et lahenduste otsimisest sai nende elu ja meie tänapäev. „Energiaga seotud teemad kõnetavad igaüht. Seepärast mõtlesime, et toome just sellega seotud leiutised tänavu fookusesse ning oleme aktiivsed kaasamõtlejad.“

Järgmised kuu aega kaasame 40 kolmanda klasside rühma Harjumaalt ja Pärnumaalt aktsiooni, mille käigus uurime, kuidas energiakriisis targalt toimida ja ise nutikalt energiat toota. „Üks levinumaid viise toota rohelist energiat on tuulegeneraator. Lihtsustatud tuulegeneraatori mudel demonstreerib, kuidas tuule poolt tiivikutele antav kineetiline energia muudetakse elektrienergiaks ning süttib LED-lamp. Avame seda teemat ning katsetame koolidega tuulegeneraatori prototüübi ehitamist,“ lisas Sarapuu.

Selleks saadetakse klassidele tööriistakastid, mis sisaldavad ülesande lahendamiseks vajalikke materjale ja juhendit. Koostöös tuleb lahendada ülesanne, teha seda nutikalt ja fantaasiaküllaselt. „Miks Pärnumaa? Sest 20 aastat tagasi rajati esimene tuulepark Virtsus. Miks Harjumaa? Selleks, et tänada meie sõpruskoole tihedate külastuste ja toetuse eest keerulisel ajal,“ sõnas Sarapuu.

Thmas Alva Edison leiutas hõõglambi, fonograafi ja filmiprojektori ning teenis oma elu jooksul üle 1000 patendi. Leiutajate päev austab mineviku leiutajaid, oleviku loojaid ja julgustab tuleviku arhitekte.

PROTO avastustehas Noblessneris on kogu pere keskus – maagiliste leiutiste maailm, mis populariseerib leiutamisvaimu. Ühendame virtuaalmaailma tehnoloogia ja enam kui sajandivanuse tehnika prototüübid meelelahutuslikuks eksperimentaariumiks. PROTO missiooniks on inspireerida leiutama-haarama initsiatiivi ja muutma maailma selliseks nagu unistame.