Propolis Geliant looduskosmeetika

Kõikjal, kus on lilled, õied ja pungad, on ka mesilased. Kus on aga mesilased, seal on ka juba iidsetest aegadest oma heade raviomaduste poolest tuntud mesi, taruvaik ja

mesilasvaha. Mitte aga igalt poolt, kus õitsevad lilled ja lendavad mesilinnud, ei hangi Geliant PK oma toorainet.

Propolis Geliant loodustoodete koostises olevad produktid pärinevad ainult ökoloogiliselt puhastelt aladelt – Siberimaalt, Baskiiriast, aga ka Inglismaa põhjaosast ja Kanadast. Nendelt aladelt pärit toormest valmistatud naturaalsed, ökoloogiliselt puhtad Propolis Geliant õlid on loodud leevendama erinevaid põletikulisi protsesse, samuti aitavad pehmed õlid tervendada ja noorendada nahka, andes sellele ideaalse välimuse.

Firma farmakoloogiliste toodete ravimõju kindlustavad preparaadi koostises olevad ökoloogiliselt puhtad mesilasvaha, taruvaik ja päevalilleõli. Erinevate raviomaduste võimendamiseks erinevatele Propolis Geliant toodetele on lisatud ka Siberi seedrite või astelpaju õli.

Mille vastu aitab

Propolis Gelianti toodete põhilisel koostiskomponendil, taruvaigul ehk propolisel on antiseptilised, antimükoossed ja põletikuvastased omadused, ta soodustab haavade paranemist ja tema antibakteriaalsed ühendid taluvad isegi kõrget tempera-

tuuri.

Taruvaiku on nimetatud ka looduslikuks antibiootikumiks, aga ta tõhustab vereloomet.

Rahvameditsiinis kasutatakse taruvaiku väga erinevate haigus-

nähtude nagu nina-, kurgu-, kõrva-, hingamisteede, eesnäärme jt vaevuste leevendamiseks, aga ka tuimestamiseks ja desinfitseerimiseks. Taruvaik tuimestab limaskesti ja naha vigastatud piirkondi, vähendab sügelust ja põletikulist reaktsiooni (Nb! Aitab palavast päikesest tekkinud põletikuliste nähtude ja valu korral) tunduvalt efektiivsemalt kui näiteks aaloe või panthenol).

Samas hävitab propolis ka baktereid ja viirusi, sealhulgas gripiviirust, kiirendab koedefektide ja nahavigastuste paranemist (Nb! Aitab naistel peale sünnitust taastada elastsed ja kaunid keha- ja nahavormid). Samas tugevdab taruvaik üldist immuunsust ja on valuvaigistava toimega.

Analoogidest tõhusam

Propolis Geliant toodete seeria on välja töötatud tuginedes akadeemik Peter Kalinaki uurimustele. Analoogsetest preparaatidest erinevad Propolis Geliant tooted selle pärast, et ei sisalda piiritust ja on alkoholivabad. See tagab, et allergiaoht on väga väike. Neeruhaiguste korral pole taruvaiku

sisaldavaid tooteid siiski soovitav tarbida.

Kuidas tarvitada?

Geliant Propolis tooted jagunevad põhiliselt kahte suurde gruppi, spreid ja õlid. Spreisid on soovitatav kasutada lisaks nahale määrimisele ka seespidiselt, lastes vedeliku esmalt supilusikale. Et preparaat on väga energeetiline ja energiarikas, on seda soovitav kasutada hommikul, lusikatäis pool tundi enne hommikusööki.

Spreid võib kasutada ka nohu korral, pihustades seda ninna, samuti kurgu- või kõrvavalu korral. Oleme oma toodetele Geliant Propolis pakenditele kirjutanud ka toimaineprot-

sendi – mida kõrgem on protsent, seda intensiivsem on toimaine.

Propolis Geliant 40% Suprema õli imendub takistusteta nahka ja avaldab ravitoimet ka kõige tihedamatele nahakihtidele k.a kandadele ehk tallaalustele, peopesadele, küünealustele plaatidele nii kätel kui jalgadel. Peale selle tõstab Propolis Geliant 40% naha prinkust ja elastsust, eemaldab tselluliiti, kaitseb luid, ühtlustab naha jumet ja vähendab pigmendilaike ja tedretäppe.

Head uusaastakingid (Püüame uuendada toodangut iga nelja kuu tagant)

Et ajaga kaasas käia, on perefirma Geliant Propolis pidevalt uue otsingul. Koostöös meditsiini-

asutustega on müügile jõudmas taruvaiguõli astelpajuga, keha-

kreemid taruvaiguga, samuti erinevad taruvaiku sisaldavad kehavõided.

Lähiajal on valmimas ka uus šampoon (loodetavasti leiab loodus- ja oma kehasõbralik tarbija need tooted meie kodulehelt juba sel aastal). Kuna tegemist on kiiresti laieneva pereettevõttega, siis on üheks meie eesmärgiks tõsta inimeste teadlikkust taruvaigu ja selle imeliste omaduste vastu, pakkudes naturaalset, looduslikku abivahendit erinevate nahaprobleemide leevendamiseks.

Meie tooted leiad

Valdav enamik, kuni 95% Geliant Propolis kaubamärgiga toodetest läheb ekspordiks USA-sse, Euroopa riikidest Saksamaale ja Inglismaale.

