Veidi üle seitsme aasta PPA Põhja prefektuuri juhtinud Kristian Jaani astus teisipäeval Eesti taastatud põhiseadusliku valitsuse 23. siseministrina ametisse. Tema järeltulijat prefekti kohal pole veel ametisse nimetatud. Senine Keila abilinnapea Timo Suslov läheb aga tööle riigikogusse.

Eelmine siseminister ehk EKRE liige Alar Lanemani ametiaeg kestis veidi üle kahe kuu. Senine Põhja prefekt Kristian Jaani alustas Pikal tänaval tööd teisipäeval, 26. jaanuaril.

Kristian Jaani ametiaeg prefektina algas mais 2013. Mida loeb ta enda peaaegu kaheksa aastat kestnud ametis suurimateks saavutusteks? “Kui ma 1995. aastal sisekaitseakadeemias õpinguid alustasin, oli mul kindel siht anda oma panus sellesse, et iga Eesti inimene saaks tunda end turvaliselt. See tunne ja eesmärk on ajaga vaid tugevamaks muutunud,” ütleb Jaani Harju Elule.

Ta jätkab, et 2013. aastal Põhja prefekti ametisse astudes oli kindel soov ja tahe hakata süvendama koostööd kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel. Et piirkonnapolitseinikutel oleks omavalitsuste näol tugi ja tagala ning vastupidi, ka meie saaksime olla omavalitsustele alati olemas.

“Nägin juba toona ja näen ka täna, et teatud hulk väljakutseid, millele politsei reageerib, võiksid olla hoopis sotsiaalhoolekandega koostöös lahendatavad teistmoodi, ilma politsei sekkumiseta. Prefekti ametist edasi liikudes saan öelda, et oleme üheskoos muutnud Harjumaa paigaks, kus inimestel on hea ja turvaline olla ning andnud iga päev maksimumi, et Eestil oleks maailma parim politsei,” lisab Jaani.

Millal sai mees kutse asuda valitsuse siseministri ametisse? “Keskerakonna juhatus tegi mulle nädalavahetusel ettepaneku asuda tööle uue valitsuse siseministrina ja pärast põhjalikku kaalumist otsustasin pakkumise vastu võtta. Erakonna liikmeks ma esialgu ei astu,” kinnitab ta.

Et Põhja prefektuur on alates teisipäevast juhita, täidab tema kohuseid ajutiselt prefektuuri teabebüroo juht Aare Ehandi.

Veidi üle kaheksa aasta Keila abilinnapeana töötanud Timo Suslov läheb aga parlamenti. “Olen viimastel riigikogu valimistel saanud tubli 780 häält ning olen Kaja Kallase asendusliige. Annan teile kolleegid teada, et olen otsustanud minna riigikogusse. Teen seda väga kaalutletult ja olen eelnevalt paljudega rääkinud,” teatas Suslov esmaspäeval kolleegidele. Kes saab tema asemel abilinnapea ametisse, pole veel teada.

“Keila linnavalitsuses olen alates 2012. aastast. Päris pikk aeg ja palju tegusid tehtud. Olen äärmiselt tänulik üldse sellise võimaluse eest, mis mulle kunagi pakuti. Oleme selle aja jooksul teinud Keilas palju, mida silm täna näeb,” lisas ta Harju Elule. Mehe tööalad olid ehitus, keskkond ja linnamajandus.

Suuremad asjad, mida linna arengu osas on veel teha vaja, on Suslovi sõnul Lõuna-Keila ümbersõit. Keilale oleks kindlasti vajalik ambitsioonikas kliimapoliitika.