Rahvusvahelise veganorganisatsiooni Vegan Outreach ja loomade eestkoste organisatsiooni Loomus koostöös valmis eestikeelne versioon populaarsest programmist “10 nädalat veganluseni”, mis on saadaval enam kui 30 riigis.

Programm “10 nädalat veganluseni” on kõigile tasuta ning igal nädalal saavad osalejad meili, mis sisaldab näpunäiteid ja informatsiooni, mis aitavad vegantoitumisele üle minna. Lisaks on Facebookis privaatne grupp, kus ootab ees sõbralik kogukond inimesi: nii programmiga liitunud veganhuvilised kui ka juba kogenud täistaimetoitlased, kes oma kogemusi jagavad.

Väljakutse jooksul ootavad osalejaid lihtsad ja toitvad retseptid, tootesoovitused, abistavad näpunäited, toitumisalane informatsioon registreeritud dietoloogilt ja palju muud.

Loomuse juhatuse liikme Anu Tensingu sõnul on “10 nädalat veganluseni” suurepärane võimalus veganlusega rahulikus tempos tutvuda ning oma toitumist ja elustiili loomasõbralikumaks muuta. “Loomadest hoolimine ja täistaimne toit pole veel kunagi varem olnud nii kättesaadav ja lihtne kui praegu. Kutsume kõiki üles väljakutset vastu võtma ning loodetavasti otsustavad osalejad vegantoidu kasuks ka pärast 10 nädala möödumist,” lisas ta.

Lisaks Eestile on “10 nädalat veganluseni” saadaval näiteks Saksamaal, Rootsis, Rumeenias, USA-s ja Austraalias. Iga riik on kohandatud programmi logo vastavalt kohalike seas levinud toitudele. Eestikeelse versiooni logol on kujutatud ühepajatoit.

“Kaalusime pikalt, kas jääda originaalsel logol oleva hamburgeri juurde või luua midagi eestipärast. Kuna ühepajatoit pole võõras ilmselt ühelegi eestlasele ning seda on väga kerge ka täistaimsete koostisosadega valmistada, näiteks kasutades sojahakki või ube, tundus see kõige parema valikuna,” kirjeldas Tensing.

Tasuta programmiga saab liituda Vegan Outreachi kodulehel, kus on võimalik valida eestikeelne versioon.

Lisainfo Annaliisa Post, MTÜ Loomus kommunikatsioonijuht / communications manager, juhatuse liige / board member

