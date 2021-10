Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) kutsub 15. oktoobril peetaval valge kepi päeval märkama nägemispuudega inimesi ja ka nägemispuudega inimesi olema märgatavad.

Eestis on üle 7000 ametlikult nägemispuudega inimese, kes ei näe midagi, näevad iga päev nagu läbi peenikese toru, näevad laiguti, näevad nagu läbi paksu häguse kile ja veel mitmel teisel moel – halvasti saab näha väga mitmel moel, teatas ühingu esindaja reedel.

“Vahel arvatakse, et kui inimene kaotab nägemise, sulgub elu kodu nelja seina vahele,” sõnas PPÜ aseesimees Janne Jerva. “Kuid see pole nii. Nägemispuudega inimesed tegelevad väga paljude asjadega, massaažist ajakirjanikutööni ja vaipade kudumiseni ja rohkemgi. Näiteks on praegustel valimistel nägemispuudega kandidaate. Kui inimene kriisist välja aidata, anda rehabilitatsiooni ja õppimise abil vajalikud oskused ja luua ligipääsetav keskkond ning tugiteenused, on olemas see, mida nägemispuudega inimesel elus toimetulemiseks vaja on.“

PPÜ tänavuse valge kepi päeva üritused on üldnimetusega “Valge kepi maailm”, ehk et märgataks nägemispuudega inimesi, et nad oleksid ise nähtavad ja et füüsiline maailm poleks vaid see, milleni valge kepp ulatub. Koostöös Ajaloomuuseumiga kell 11 ja arhitektuurimuuseumiga kell 14 toimuvad tuurid vastvalminud kombatavate makettide ja audiogiidiga näitustele.