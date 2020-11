Kes meist poleks vahel mõelnud – annaks oma elamise kuuks või kaheks rendile, teeniks sellega natuke raha, ise aga elaks samal ajal Kreekas või Küprosel või hoopis Hispaanias, Tenerifel või Mallorcal.

Eriti hästi sobiks see variant siis, kui oled juba vanuses 55+, lapsed läinud omaette elama ja ega töökohtki tänapäeval enam kedagi nii väga seo… Paraku on enamikul meist reaalne elu üks ja unistused hoopis teised.

Turismireisid on kallid ja kestavad vaid nädalakese. Ja kellele sa oma elamisegi välja annad, koju tulles ootavad ees ehtne Soodom ja Gomorra.

Et ei korduks Soodom ja Gomorra

Nüüd on loodud portaal, mis ühendab inimesi, kes tahaksid leida uusi sõpru ja avastada maailma, aga mitte eriti kallilt ja oleksid selle nimel nõus ka oma kodu või vaba toa saabuvale külalisele välja pakkuma. Ikka samasugustele reisihuvilistele, vanuses 55+.

“Alustasime selle portaali loomisega täpselt aasta tagasi, jõudsime veebruaris juba huvilistele avadagi, aga siis tuli viirus ja maailm koos meie portaaliga läks lukku…,” kõneleb Andri, erialalt arvutiprogrammeerija.

“Meie mõte oli selles, et kuna Eestis ei ole talvekuudel just kõige parem kliima, paljud, eriti seeniorid, tahaksid sellel ajal kuskile kliimapagulaseks minna, siis pakuks neile selle võimaluse,” kõneleb Merike, kes oma senises elus on turismispetsialistina maailmas reisides erinevate inimestega kokku puutunud, teab nende soove ja unelmaid.

“Meie soov on aidata inimestel oma unistus ellu viia, aidata leida neil samade huvidega ja sarnases vanuses sõpru-tuttavaid ükskõik millises riigis maailmas,” täiendab Toomas, kes ärijuhina teab inimeste soove ja huve.

Nii sündiski aasta tagasi kolme inimese mõtete ja kogemuste sümbioosina internetiplatvorm PEXP24.com, mille põhimõte on lihtne: reisihuvilised inimesed kohtuvad seal, tutvuvad, suhtlevad ja siis – huvi ja sobivuse korral – teevad tehingu. Kumbki osapool täidab ankeedi iseenda kohta, milles on kirjas vanus, haridus, huvid, suhtluskeel(ed), soov reisisihi või sihtide kohta. Kui on juba vastastikune huvi tekkinud, siis tuleb rohkem andmeid anda, veendumaks, et inimesed, kes su elamisse tulevad, ikka vääriksid seda. Nii aitab arvutiportaal ühiste huvidega inimestel või peredel maailma eri otstes teineteist leida, suhtlemist ja reisimist lihtsustada.

“Näiteks tahavad Eesti seeniorid, kus pereisa köidab kalastamine, naist aga käsitöö ja kokkamine, veeta mõned talvekuud Kreekas. Samasuguste huvidega kreeka pere tahab põgeneda aga põrgupalava augustipäikese alt jahedamale põhjamaale. Meie platvorm aitabki siis neil tutvuse luua – alguses suhelda, kõnelda iseendast, oma huvidest, hobidest ja soovidest ning vahetada fotosid,” räägib Andri.

Nii et põhimõtteliselt on PEXP24 suhtluskeskkond, kust võib leida uusi tuttavaid, keda seob muude hobide kõrval üks ühine huvi – uute kohtade avastamine. Ja soov teha seda soodsamalt, kus pole vaja teha kulutusi öömajale, sest selle kulu saab katta omaenda elamispinna või vaba toa majutuseks andmisega juba tuttavatele inimesele.

Uus aeg uuemate mõtetega

Sellised olid ettevõtjate mõtted aasta tagasi, platvormi käivitades. Koroona on toonud ettevõtmisse korrektiive. Hetkel ei loodeta enam kaugete riikide peale, hea oleks, kui reisihuvilised leiaksid endale praegu Soomest või Lätistki partnereid.

“Ja miks ei võiks näiteks tallinlased luua sidemeid setude või saarlastega. Kindlasti oleks tulijaid neist paigust pealinna teatrisse, nii nagu Tallinnast oleks minejaid Saaremaalegi,” on Merike kindel.

Selle platvormi juures ei loe, et Tallinnas on hotellitoa hind kõrgem kui ööbimiskoht Lõuna-Eestis, öö võrdub ööga, puhkusepäev puhkusepäevaga. Olgu see siis millises maailma punktis tahes.

“Mitmed huvilised on küsinud, et kuidas alustada, kui tahaks ise kuskile mujale sõita, aga samal ajal pole kohe vastu ööbimispaika teisele pakkuda,” räägib Merike.

Selliseks vahetuseks saab platvormilt osta punkte. Üks ööbimine on kümme punkti. Ja üks punkt maksab üks euro. Nii et ühe öö ööbimise punktid maksavad 10 eurot. Ja need punktid saab endale võõrustaja, kes annab teile välja toa ööbimiseks. Vahendustasu platvormile on vaid üks kuni kaks punkti öö eest sõltuvalt vahetuse pikkusest. Nii et põhimõtteliselt rahad ei liigu, liigub vaid informatsioon majutuskohtadest ja reisihuvilistest seeniorperedest. Punktisüsteem tasakaalustab külaliste võõrustajate ja külaskäijate positsioone.

“Nii et suletud maailm on meie ärikontseptsiooni natuke muutnud. Tahame oma rakenduse saada tööle esmalt Eestis ja maailma taasavanedes avardada ka võimaluste ringi ja kontaktide arvu. Välismaal pole selliseid portaale. Aga Eestit teatakse kui IT-riiki, meie uuendustesse usutakse,” ütleb Toomas.

Nii nagu maailm taas avaneb, oleks kõigil inimestel – mitte ainult noortel ja edukatel – turvaline ja taskukohane maailma avastada, sihtkohas leiaksid nad eest aga pere, kes neid teab ja tunneb, vajaduste ja soovidega arvestab. Aga, et see võimalus saaks tekkida, tuleb juba end pragu valmis panna ja asuda kontakte looma ning portaalis registreeruda.