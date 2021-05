Tallinn loodab koos riigiga rekonstrueerida Peterburi tee, mida kasutavad lisaks kohalikele liiklejatele ka sadamast saabuvad veoautod. Rekonstrueerimine hõlmab mahukaid töid ja mitmetasandilise ristmiku ehitamist. Praegu käib Peterburi tee projekteerimine.

Kui riik Tallinna idapiiril oleva Väo liiklussõlme rajamise lõpetab, tuleb linnal rekonstrueerida sealt Majaka tänavani suunduv Peterburi tee, kuna seal ei kannata sõita, rääkis abilinnapea Kalle Klandorf. Ehitamiseks loodab linn abi saada riigilt.

“Eks see on riigi otsustada, kui palju ta toetab linna, aga võiks toetada. Me ei ole täna selget vastust sealt saanud, sest et Euroopa rahad ju avanevad alles 2023. aastal. Enne ei saagi otsustada. Praegu me tegeleme projekteerimisega, ja kui me oma eelarvestrateegias näeme, et on võimalus ka 2023. aastal ehitama hakata, siis me seda kindlasti ka hakkame ehitama,” lausus Klandorf.

Tööde maksumust on Klandorfi sõnul praegu raske öelda, sest kui mõned aastad tagasi tehtud arvutuste põhjal leiti, et Peterburi maantee võiks maksma minna umbes 40 miljonit eurot, tuleb täna tõdeda, et ehitamise hinnad on 10 kuni 20 protsenti tõusnud.