Eestis on saadaval nii paarisuhtekoolitusi kui -teraapiaid. Samuti teraapiaid peredele selliste lastega, keda kimbutavad vanemate ja laste vaheliste suhetega seostatavad haigused.

Suhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester.

Kaia Kapsta-Forrester koos SA Väärtustades Eluga (SAVE) seisavad inimelu, inimväärikuse ja inimsuhete jätkusuutlikkuse eest Eesti ühiskonnas. Kaia on omandanud magistrikraadi Aberdeeni ülikoolis paarisuhte psühhoteraapia alal. Tal on sel alal põhjalik väljaõpe ja rikkalikult kogemusi paarisuhteterapeudina nii Eestis kui ka Šotimaal. Kaia peab oluliseks, et suhteharidus ja suhteoskuste õpe käiks paarisuhte teraapiaga käsikäes. Siin tulevadki appi erinevad SAVE poolt pakutavad koolitused.

Paarisuhte koolitused, et armastus kestaks

Paarisuhtekoolitus on koolitus, kus peetakse silmas romantilist aspekti, et paarisuhe kestaks või muutuks paremaks.

Üksikisikute koolitus keskendub nii uute turvaliste suhete ülesehitamise oskustele kui teadlikkuse kasvule suhet lõhkuvatest suhtemustritest, mis võivad olla isegi vägivaldsed. Õpitakse muutma negatiivseid suhtlusviise. Programm aitab jõuda arusaamani, miks satutakse järjepidevalt ebasobivasse suhtesse, ning ebaterveid suhteid ära tundma ja vältima.

Imago-paarisuhtetöötuba (kuhu on integreeritud erinevad psühholoogilised lähenemisviisid) ei ole küll SAVE poolt koordineeritud, aga on oluliseks sekkumiseks läheduse taasleidmisel – see aitab aru saada võimuvõitluse tagamaadest ja lapsepõlvest kaasa võetud suhtekogemustest ehk lapsepõlvehaavadest, samuti leida mooduseid, kuidas enda sisemisi protsesse muutes mõista, mis on arusaamatuste korral meie tülide tegelikud käivitajad.

PREP-koolitus isadele aitab mõtestada isaks ja samal ajal armastavaks partneriks olemist ja annab häid oskusi oma lastega suhtlemiseks ja nende toetamiseks viisil, mida mees võib-olla oma kodust kaasa ei saanud.

Erinevad staadiumid suhtes

„Suhtes on erinevad staadiumid. Ollakse armunud, mis on üks imeline tunne. Sellele järgneb võimuvõitluse faas. See, kuidas me sellega toime tuleme, sõltub oskustest ja teadlikkusest. Imago-töötuba aitab taasluua ühendust ja lähedust, mis tundub aja möödudes ära kaduvat. See paneb meid uskuma illusiooni, nagu armastus oleks otsa saanud. Tegelikult oleme saanud nii palju haiget, et ei usu enam, et armastus võis seal kusagil kunagi isegi olemas olla.

Võimuvõitluse faasist läbi tulles siseneme teadliku armastuse faasi. See on midagi, mis ei juhtu lihtsalt iseenesest, selleks on vaja ühiselt oma protsesse läbi töötada ja koos kasvada. Töötoas aitame liikuda teadlikuma suhte poole, saada suhtest kätte kogu täius ja jõuda selgusele, et armastus ei pea lõppema juba paarisuhte esimestel aastatel,” selgitab Kaia.

Millal on õige aeg teraapiaks?

Küsimusele, kui paljud paarid jõuavad terapeudi juurde õigel hetkel, vastab Kaia, et suhteterapeudid tavatsevad öelda, et inimene satub teraapiasse kuus aastat liiga hilja.

„Lisan, et pigem oleks paar võinud koolitusele sattuda kuus aastat tagasi, et oma oskusi lihvida. Näen sageli, et sügavamale ei liiguta suhtes enne, kui inimene on viidud valiku ette – kui nüüd järgmisi samme ei tee, siis jäädakse partnerist lõplikult ilma. Muutume alles siis, kui endiseks jäämise valu on suurem kui muutumise valu. Muutumine sisaldab endas hirmu tundmatuse ees ja riskide võtmist ning sunnib astuma välja mugavustsoonist, keegi ei tee seda vabatahtlikult,” jagab Kaia oma mõtteid.

Täna näeb ta oma terapeudi töös aga üha rohkem noori mehi, kes tulevad terapeudi jutule omaalgatuslikult. Nad on motiveeritud hakkama tööle uute mustrite loomisega, et mitte korrata automaatselt oma vanemate ja päritoluperekonna süsteemi.

„Nad soovivad väärtuspõhist suhet ehitada ja pühenduda, samuti, et suhtes ei libisetaks nii kiiresti argielu rutiini. Et ei tekiks lihtsalt koos funktsioneerimist ilma sügavama tunnetuseta. Tänapäeval on rohkem noori mehi, kes on iseenda jaoks teadvustanud asju, mida nad oma ellu ei taha. Nad soovivad oma ellu inimest, kellega koos teineteisele pühenduda, kasvatada lapsi, kellega koos nautida kvaliteetset suhet,” ütleb Kaia.

Muidugi on õige aeg pöördumiseks ka kohe suhte alguses. „Soovitan koolitustel käia nii üksi kui ka käsikäes, et uurida oma süsteeme ja õppida rääkima keerulistest teemadest. Nii saab suhte alguses omandada kultuuri, et tegeleda probleemide ja raskete teemadega turvalises võtmes ja õigeaegselt. Õppida, kuidas sõpradena raskusi ületada. Vajadusel saab lisakonsultatsioone võtta suhteterapeutidelt,” selgitab ta.

Kuidas toetada last, kui pered lagunevad?

„Esmalt on vanematel vaja aru saada, et nad on jätkuvalt lapsevanemad ja peavad tegema koostööd. Laps ei pea jääma kahe täiskasvanu pingevälja,” ütleb Kaia.

„Kui üks osapool esitab teisele rahalise nõude ja laps peab sellepärast pendeldama kahe kodu vahel ning motiiv ei ole seejuures, et lapsel oleks kaks kodu, vaid et üks vanem saab raha kokku hoida, siis käib see lapse heaolu arvelt ja ei ole õige. Kui lapse jaoks on süsteem turvaliselt üles ehitatud ja vanemad suhtlevad teineteisesse austusega, on kõik hoopis parem,“ kõneleb Kaia. Ta näeb, et lapsel võiks olla üks kodu põhikohana ja teine, kuhu ta on alati oodatud ja kus tal on ka oma koht, kui mitte isegi oma ruum.

Peres, kus on terved peresuhted, kasvavad ka õnnelikud lapsed. Probleemid ja mured tulevad ja lähevad. „Kui tuleme toime raskete olukordadega võimalikult turvaliselt ja suhe jääb püsivaks ning kõik austavad teineteist, igaühel on kodus õigus oma häälele, oma tajule ja teda võetakse täpselt sellisena nagu ta on, siis mida ilusamat me tegelikult elult veel igatseksime?” esitab Kaia Kapsta-Forrester küsimuse, millele vastust me tegelikult kõik teame.