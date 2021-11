Oktoobri lõpus oli riigikogu päevakorras esimesel lugemisel eelnõu, mis rõõmustab rohkem kui 280 000 inimest otseselt ja annab kindluse kõigile, kes lähiajal pensioniealiseks saavad.

Nimelt esitas reformierakondlasest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus valitsuse eelnõu „Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu“, mis vabastab kõik pensionärid, nii töötavad kui ka vanaduspõlve pidavad, tulumaksust keskmise pensioni ulatuses. Eelnõu vastuvõtmisel hakkab see kehtima küll alates 2023. aastast, kuid sellega lõpeb ka meie lähiajaloo ühe kõige häbiväärsema sotsiaalse eksperimendi aeg. Nimelt võrdsustati 2016. aastal pensionärid palgasaajatega ja neilt võeti ära 500 euro suurune tulumaksuvabastus.

Eriti said pihta aga kõik need pensionärid, kel oli jõudu, tahtmist ning soovi oma elujärge parandada ja jätkasid töötamist. Tulumaks võeti maha nii palga kui ka pensioni pealt ja täiega!

Tänu ettevõtete ja valitsuse tehtud valikutele kriisi haldamisel on Eesti majandus hästi taastunud. 2021. aasta teises kvartalis ületas Eesti majanduse maht oma kriisieelset taset Euroopa Liidu võrdluses kõige rohkem. Septembri algul valminud majandusprognoosi järgi kujuneb selle aasta majanduskasvuks 9,5 ja tuleva aasta omaks neli protsenti.

Minuealistele tähendab tugev majandus paremat toimetulekut. Järgmisel aastal tõuseb pension 38 euro võrra 590 euroni. 2023. aastal kasvab see veel 64 euro võrra 654 euroni. See tähendab, et lähiajal ootab eakaid ees 100-eurone pensionitõus. Lisaks tõstab Reformierakonna juhitud valitsus järgnevast aastast ka üksi elava pensionäri toetust 115 eurolt 200-le.

Mida rohkem tõuseb pension, seda päevakajalisemaks muutub küsimus keskmise pensioni tulumaksuvabastusest. Vaevalt et kellegi arvates on keskmine pension Eestis nii suur, et seda võiks tulumaksuga maksustada. Vastupidi, meie pensionid on EL-i ühed kõige nigelamad ja põhjuseid peame otsima ajast, kuhu olime surutud rohkem kui 50 aastat.

Praegu kehtiva süsteemi järgi peaks 2023. aastal aga juba üle 300 000 pensionäri oma pensionilt tulumaksu maksma. Kui ühiskond hoolib oma eakatest, tuleb lõpetada olukord, kus riik ühe käega annab pensionitõusu, kuid teise käega võtab selle tulumaksuna tagasi. Sestap on mul hea meel, et valitsus täitis eakatele antud lubaduse ning kiitis heaks ja saatis riigikokku eelnõu, millega muutub keskmine pension

1. jaanuarist 2023 tulumaksuvabaks.

Keskmise pensioni tulumaksuvabaks muutmine tähendab pensionäridele aastas 370 euro suurust võitu. Seejuures saab keskmine pension olema tulumaksuvaba nii töötava kui ka mittetöötava pensionäri jaoks. Raske on ette kujutada, kuidas saaksid koolid, meditsiiniasutused ja paljud teised hakkama, kui sealt lahkuvad suurte kogemustega elujõulised ja rõõmsad töötajad. Olen sügavalt veendunud, et oli suur viga neid tööturult kõrgema maksustamisega eemale tõrjuda.

Loomulik on küsida, et miks mitte 2022. aastast, miks alles 2023. aastast? Vastus on lihtne. Tehniliselt on võimatu maksu- ja tolliameti, sotsiaalkindlustusameti ja teiste infosüsteemide n-ö ümberhäälestamine ja töökorda seadmine hetkel veel nii keerulise tulumaksusüsteemi arvestamisel. Kui seda tööd oleks alustatud eelmise valitsuse võimuloleku ajal, oleks saanud juba järgmisest aastast.

Samuti olen kindel, et lisaks töötavatele ja mittetöötavatele pensionäridele võidavad nii eesootavatest pensionitõusudest kui ka keskmise pensioni tulumaksuvabastusest ka lapsed ja lapselapsed. Teadmine, et nende vanematel ja vanavanematel on parem sissetulek ja nad tulevad iseseisvalt endaga toime, muudab ka nooremate elu kergemaks.