Jaanuari viimasel päeval Anijat ning Aegviidut külastanud peaminister Jüri Ratasele on see Ida-Harju kant hästi tuttav. Veel enne valitsusjuhiks saamist külastas ta kõiki toonaseid Eesti omavalitsusi, mida siis oli üle 220. Kaasa arvatud väisas ta toona ka Anija ning Aegviidu valdasid.

Aga jõulude eel külastab peaminister Aegviidu kanti pea igal aastal, et tuua koju traditsiooniline jõulukuusk. Mõnikord toob valitsusjuht kuusepuu koju ka Saarde kandist, Kilingi-Nõmme naabrusest. “Siia satun seega ikka päris tihti. Aastal 2007 alustasin riigikogus ja aastal 2016 tulin valitsusse. Sellel hetkel käisin üle Eesti andmas aastast vast sada ühiskonnaõpetuse tundi. Peaministrina on neid tunde vähem. Vast 30-40,” ütles Jüri Ratas.

Tema päevakava suures vallas oli 31.jaanuaril tihe. Hommikul 10.-12. klasside tund “Meie Eesti” Kehra gümnaasiumis. Seejärel tutvumine kooliga ja AS-I Aegviidu Puit külastus. Samuti kohtumine valla juhtide ehk volikogu esimehe Jaanus Kalevi ja vallavanem Riivo Noorega Aegviidu vaksalis. Põgusa külaskäigu lõpetasid raudtee veduridepoo ümberehitusega tutvumine (sinna rajatakse tervisespordi keskust) ja Anija mõisa aida väisamine.

“Mäletan, kui Aegviidu vallas oli volikogu esimees Jaan Pikka. Ja ta unistas raudteejaama depoo kordategemisest. Küll oleks tore, kui siia tulevad Tallinnast inimesed, lähevad matkarajale või suusatama. Pärast seda riietuvad depoos, pesevad ja sõidavad rongiga pealinna tagasi,” meenutas Jüri Ratas Anija mõisas, mida Aegviidus aastaid tagasi planeeriti.

Toona tundus Jaan Pikka plaan ehk veidi utoopline. Aga tänaseks on teada, et depoo ümberehitus valmib tänavu kevadel.

Depoo ehituse objektijuhi Kert Kaoküla (punases) seletusi kuulavad peaminister ja Anija valla juhid.

Anija mõisa aidas andis valitsusjuht ka lühiintervjuu:

Mida teilt Kehras, koolitunnis enim küsiti?

Väga erinevaid asju. Täna oli meil juttu Eesti ühiskonna sidusuest. Päris palju küsiti ja oli juttu õppimisvõimaluste kohta, majanduslikust järjest ning turvalisusest. Üks noor mees muretses enda pensioni pärast. Vastasin talle, et see on väga positiivne. Kui 18-aastane noormees mõtleb pensinonile, siis on see juba väga suur võit. Väga pikk perspektiiv. Aga see on väga tore, kui noored peavad juba enda töönaise- võI töömehe tee alguses seda silmas.

Anijas, Kuusalus ja mujalgi maakonnas on väga palju metsa. Selles võivad läbisõitjad iga päev veenduda. Ometi jäävad silma ka värsked raielangid maanteede servas ning asulate lähedal. Mida teha, et kõik oleksid rahul? Ehk siis raiete vastu protestivad kohalikud ning ka metsade majandajad?

Tuleb lähtuda Eesti rahva vanast tarkusest, et mets on vaese mehe kasukas. Metsa tuleb hästi majandada. Kui on küps mets, siis tuleb seda ka raiuda. Ning sellest teha erinevaid tooteid, puitu eksportida ning ka väärindada. RMK rakendab praegu põhimõtet: iga raielank istutatakse noort metsa täis. See on põhimõte. Ma usun et see on laialt levinud ka erametsas. Juurdekasv peaks igal aastal ületama mahavõetava metsa mahu.

Aegviidu kandi metsaga olen ka isiklikult seotud. Siin käin poegadega juba aastaid jõulukuuske toomas. Kas siis siin või Saare vallas, Kilingi-Nõmme lähedal.

Mis saab teie arvates Linnamäe elektrijaamast ning paisust? Kired ja vaidlused on selle ümber juba pikemat aega käinud.

Valitsus arutas seda. Me langetasime otsuse, et tuleme selle küsimuse aasta alguses tagasi. Keskkonnaminister Rene Kokk peab probleemi uuesti päevakorda tõstma. Minul on loomulikult isiklik arvamus. Aga kuulame ära val.itsuse seisukoha.

Nii-et paari kuu pärast saabub vast selgus?

Ma usun küll.

Millised on järgmised Harju omavalitsused, kuhu külla lähete?

Ma arvan, et liigun Harjumaa omavalitsustes päris usinasti. Olin äsja Viimsi koolis ühiskonnaõpetuse tundi andmas. Jõulude eel toimusid Sauel ja Sakus elanikega kohtumised. Nii-et ei saa öelda, et see on väga suur sündmus, kui peaminister on täna Kuusalus, homme Kärdlas ja ülehomme Põlvas.