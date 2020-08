Kasutatav kaitse ei vasta turvanõuetele. Tooted on väga ebaturvalised ja surmava elektrilöögi või põletuse ohtu tekitavad. Tooted võivad viia ühendatud seadmete kahjustusteni või põhjustada tulekahju. Palume toodete kasutamine koheselt lõpetada ja tagastada need jaemüüjale, kellelt toode osteti.

