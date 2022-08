Tänapäeval võib igast kodust, ükskõik kui väikesest, saada moodne ime. Tänu pidevale tehnika arengule saate nüüd oma kodu täiustamiseks valida paljude erinevate seadmete hulgast – olgu selleks siis turvalisuse suurendamine tänu wifi turvakaameratele või koristamise aja säästmine tänu robottolmuimejatele. Need lihtsad, kuid mugavad seadmed aitavad teil muuta oma kodu unistuseks!

Targad kodud ja kaasaegsed tehnoloogiad

Hoolimata asjaolust, et targa kodu mõiste on levinud juba pikka aega, näevad paljud inimesed seda endiselt majas kõike juhtimissüsteemina, mis sarnaneb fantastilistes filmides näidatule. Muidugi pole kõik päris nii, nagu filmides paistab. See aga ei vähenda kuidagi targa maja väärtust. Sellest tulenevalt tasub unistused kõrvale jätta ja koostada nimekiri seadmetest, mis mitte ainult ei muuda teie kodu paberil targaks, vaid on ka tegelikkuses abiks.

Wifi valvekaamerad

Wifi valvekaamerad on ühed kõige uuemad ja uudsemad turvafunktsioonid, mida saate oma koju lisada. Laia valikuga wifi valvekaamerad pakuvad kaasaskantavust ja suurepärast kaitset igale kodule.

Populaarne valvesüsteem, mida ei kasutata mitte ainult suuremates tööstushoonetes, vaid ka kauplustes, kontorites ning elamutes ja korterites, kus tuleb jälgida lapsehoidjaid ja majahoidjaid. Wifi turvakaamera saab paigaldada nii väljapoole kui ka siseruumidesse. Tavaliselt kasutatakse siseruumides wifi kaamera leidmiseks liikumisanduritega kuplikaameraid. Kuna wifi valvekaamerad on valmistatud tugevatest ja korrosioonikindlatest materjalidest, võib neid paigaldada väljapoole. Samuti on need vastupidavad tolmule, mehaanilistele kahjustustele ja äärmuslikele temperatuuridele. IP ning GSM kaameratel on jälgimissüsteemides ainulaadne nišš.

Välimus on sama oluline. Nende korpused on erineva kuju ja suurusega, sealhulgas ümmargused, pöörlevad ja panoraamsed. Nad saavad Interneti-ühenduse luua ilma arvutita ja nende abiga saate seadistada terve jälgimissüsteemi. Neil on ka kvaliteetsed pildid. Isegi kui tead, mida tahad, takistab suur valik otsust. Teil on lihtsam valida ja hankida turvakaameraid soodsas vahekorras – odav hind ja hea kvaliteet –, kui tuginete parimatele mudelitele. Ja parim valvekaamera on alati see, mis sobib just teie koju.

Robottolmuimeja

Kodu puhtana hoidmine peaks olema üks teie peamisi prioriteete, seepärast on robottolmuimeja järgmine. On ilmne, et tegemist on kalli, kuid elutähtsa seadmetega. Funktsionaalsuse poolest pole sellega minu arvates ükski teine vidin võrreldav. Te ei kujuta ette, kui mugav on abiline, kes iga päev teie osaluseta koristab. Kõige tähtsam on valida väärt alternatiiv, millel on sobiv tõhusus.

Robottolmuimeja näib olevat hea ost igasse koju. Selle paljudel tippvalikutel on sisseehitatud sensor, nii on puhastamine intuitiivsem. Tolmuimeja koostab ruumi kaardi ja teab, kus on juba puhastatud ja kus veel puhastamata. Tänu suurepärastele võimsustele saab tolmuimeja hõlpsalt puhastada mitte ainult tasaseid pindu, vaid isegi vaipu. See puhastab kergesti tolmu, mustuse ja isegi loomade karva.

Nutikad lambid

Inimestele, kes alles alustavad nutikoduga, pole paremat eset kui nutikas lambipirn. See sisestatakse igasse tavalisse E27 pistikupesaga valgustusseadmesse. Lambipirnid on erinevad, kuid laias laastus jagunevad need kahte tüüpi: värvilised ja tavalised, mis jäljendavad hõõglampe. Viimase IT komponent on võime muuta valgustuse heledust ja värvitemperatuuri, mis on tõesti kasulik. Seda saavad teha ka värvilised mudelid, kuigi tavaliselt maksavad need veidi rohkem.

Nutikas lüliti & nupp

Nutikas lüliti on veel üks suurepärane lisa teie nutikale kodule, mis võimaldab teil hõlpsalt juhtida valgustust kõikjal. Nutikas nupp, erinevalt nutikast lülitist, ei pea olema seinale kinnitatud. Asetage see lihtsalt öökapile või esiku peeglile.

Lõppude lõpuks on see midagi enamat kui lihtsalt lüliti – see on ka mehhanism paljude sätete salvestamiseks. Näiteks võite kasutada seda nuppu oma lemmikesitusloendi esitamiseks kõlarist ilma nutitelefoni puudutamata või temalt selle kohta häälega küsimata, või saate õhtusöögiks ühendust võtta, andes lüüsile märku. Üldiselt võib nuppu kasutada mitmel viisil. Valik on teie!