Lapsele jalatsite valimine on keeruline ja aeganõudev protsess. Ükskõik, kas uusi jalanõusid läheb vaja äsja kõndima õppinud väikelapsele või igal aastal silmnähtavalt kasvavale teismelisele, pole see ülesanne sugugi lihtne.

Lapse jalg alles kujuneb ning muutub igal hooajal, seega on lisaks suurepärasele hinna ja kvaliteedi suhtele vaja ka täielikku mugavust liikumisel ja mängimisel. Jalatsite stiil pole samuti vähem tähtis: see on müüt, et lastejalatsid ei pruugi olla korraga nii mugavad kui ka pilkupüüdvad. Koos ZALANDO ekspertidega oleme välja valinud parimad lastejalatsite brändid. Jalatsitüüpide valik on tõesti lai ning ka nõudlikuima maitse puhul leiab sealt endale sobiva.

Friboo

Mõistliku hinnaga ja sobilik iga stiili austajatele – just nii võib kirjeldada selle brändi lastejalatseid. FRIBOO jalatseid on väga laias valikus. Mida tasub stiiliteadlikel noortel sellel hooajal valida? Pakume moodsaid ja vastupidavaid mudeleid, mis sobivad hästi meie karmide ilmadega. Väiksematele lastele sobivad soojad, neutraalset värvi ja mõõdukalt kaunistatud saapad – need ei saa isegi lumes mängides märjaks ning neid on väga lihtne puhastada. Vanematele lastele meeldivad kindlasti kauboi stiilis saapad või paeltega matkasaapad. Vastupidavuse huvides vali kvaliteetne kunstnahk või ehtne nahk, seemisnahast tooted ja veekindlad materjalid.

Teva

Ühel tänapäeva populaarseimal sandaalide tootjal on ka lastele midagi pakkuda. Kvaliteetsed vastupidavad materjalid, lai värvivalik (tumedatest või neutraalsetest toonidest kirevate toonideni välja) lasevad end tunda korraga mugavalt ja moekalt. Pane tähele, et kui lapse jalg alles areneb, ei tasu kokku hoida kvaliteetsete sandaalide pealt, mis jalga korralikult toetavad. TEVA on sel juhul üks parimaid valikuid. Nüüd on sobiv aeg planeerida perereise või igapäevaseid jalutuskäike. Ka kuumimal suvepäeval ei hakka jalgadel palav, samuti ei väsi jalg mängude või muude füüsiliste tegevuste ajal. Selle brändi jalatsid on saadaval kogu perele, mis on suurepärane võimalus sobitada omavahel suurte ja väikeste jalatseid.

Sketchers

Legendaarne spordijalatsite bränd, mis on eriti sobiv väikestele. Värvide ja mustrite gamma laseb välja näha põnevalt ja mänguliselt. Lisaks on Sketchers tooted väga kõrge kvaliteediga ja eriti suurt tähelepanu on pööratud tervisele: neid soovitavad ka ortopeedid ja lastearstid. Mugavad ja stiilsed jalatsid sobivad igaks aastaajaks, sest tootevalikus on nii suviseid sandaale ja kergeid spordijalatseid kui ka talvesaapaid. Investeerida tasub ükskõik millisesse neist jalatsitüüpidest. Lapse kasv või liikumine ei sõltu ju sellest, mis ilm väljas on, ja Sketchers võib õnneliku ja turvalise lapsepõlve loomisel mistahes ilmaga oma panuse anda.

Playshoes

Üks ilusamaid lapsepõlvemälestusi on seiklemine iga ilmaga. Isegi vihmaga on nii lõbus muretult väljas mängida, üle lompide või siis isegi lompidesse hüpata… Murelikud vanemad mõtlevad aga tihti sellele, et märgade saabastega võib kergesti külma saada ja isegi haigeks jääda. Sel juhul tasub kanda kummikuid, nii saab suurepäraselt mängida ning ennast mugavalt ja vabalt tunda. Playshoes pakub soodsaid ja mugavaid kummikuid: neid võib valida oma lemmikkangelaste, mustrite või originaalsete kaunistustega. Nende kummikute sees on ka külma eest kaitsev vooder. Nii on kõige lõbusamad hetked ka ohutud ja stiilsed!

Next

Sünnipäevapidu, ristimine, koolipidu või siis mõnus kogu perega pitsa söömine? Tähtsal puhul tahab ju igaüks hea välja näha! Stiilsed pidulikud lastejalatsid pole enam ammu haruldus. Next pakub palju eksklusiivseid mudeleid nii tüdrukutele kui poistele. Briti elegants, kvaliteetsed materjalid ja pilkupüüdvad mudelid väärivad kindlasti tähelepanu. Ideaalne valik on pehme nahk, mis laseb jalgadel hingata ja tunda end mugavalt kogu peo jooksul. Lahtised tekstiilist kingad on kindla peale minek.