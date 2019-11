Harju põhikoolide nuputamismäng Bingo peeti juba viiendat korda. Seekord võisteldi 13. novembril Vaidas ning esikohta jagasid Peetri ja Vääna noored tarkpead.

Esimest korda bingotati aastal 2012 Pikaveres. Võistlusmängu algatas ning veab tänaseni Vaida kooli klassiõpetaja Pille Paidla. “Siin on 26 erineva kooli esindajad, et panna ennast proovile nuputamises ja pisut ka õnnemängus,” ütles Paidla kolmveerandsadat õpilast ning nende juhendajaid tervitades. Kuulus ju igasse võistkonda kolm õpilast.

Tänavu oli aga nuputamismäng Bingo eriline. “Kõigepealt seepärast, et toimub esimest korda arvutis. Esimesed kolm aastat kohtusime Pikaveres. Nüüd teist korda Vaida koolis,” jätkas Paidla.

Milline on huvi võistluse vastu? Kokku on Paidla sõnul osalenud 35 maakonna erineva kooli esindused. “Esimesel aastal ehk 2012 oli kohal 11 võistkonda. Tänaseks on huvi väga kõrge. Kiirelt oli registeerimisega täis 26 ning ega rohkem siia ei mahu ka,” kahetses Paidla. Vaida koolis on küll juurdeehituses suur spordisaal, kuid see on praegu rekonstrueerimisel ning viies Bingo peeti suhteliselt väikeses söögisaalis. “Peame hakkama ehitama uut juurdeehitust,” naeris õpetaja.

Kolm võistkonda on osalenud algusest peale. Aga kuus kooli tegid tänavu mängus debüüdi.

Kuidas nuputamismäng Bingo välja näeb? Paidla seletab, et kokku on arvutis 40 küsimust ning igalühel neli valikvastust. Vahepeal mängitakse ka paberil tuntud lotot ehk bingot. Paar küsimust oli ka helis ning teada taheti Eesti metsade ja aedade tavaliste lindude hääli. “Kes esimesena vasakult paremale, ülevalt alla või diagonaalis viis ruutu täis saavad, on bingo-osa parimad,” seletas Paidla. Ta lisas, et mäng ei ole mitte ainult laste põhikooli õppekavade teemaline. Sellel on ka küsimusi üldisest maailma nägemisest, kultuuris, loodusest ning teadusest. Kitsamalt on teema Eesti ja sellega seonduv.

“See on ka enda originaalmäng. Idee tuli Rohke Debelaki Eesti mängu vaadates. Hakkasin mõtlema, kui on täiskasvanutele selline võistlus, siis miks mitte teha seda ka lastele ja noortele,” meenutas Paidla. Samas ei tahtnud õpetaja seda ka kuiva kontrolltööna serveerida. Nii lisanduski alati hasarti pakkuv loto-osa. “Pikaveres proovisin seda klassides. Lastele läks see hästi, sest võitjat ei tea kunagi ette,” rääkis Paidla.

Viienda bingo-võistluse nutikamad olid seekord Peetri lasteaed-põhikool ning Vääna mõisakool. Esikoht jäi neil jagamisele. Kolmandat ja neljandat kohta jagasid aga Loo keskkooli ja Tabasalu ühisgümnaasiumi esindused. Esimesena said aga bingolotos ruudud täis Randvere kooli esinduse nutikad.