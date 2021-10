Parimaks Eesti talutoiduks 2021 valiti mustasõstrajook Piesta MUST. Käesolev aasta oli Põhja-Eesti maitsete aasta ning Põhja-Eesti parimaks talutoiduks valiti Vinkymon Küüslaugukrõpsud.

Talupidajate liit kutsus juba kuuendat aastat talunikke üles esitama oma tooteid parima talutoidu konkursile, et tõsta esile kohalikku talutoitu, edendada maaelu ja tunnustada talunike tööd. 12-liikmeline hindamiskomisjon valis oma lemmikud välja 26 väiketootja 71 talutoote seast.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)