Meie muudame valla maksumaksjate raha eest väljaantava lehe tõeliseks arutelukohaks, kus elanikel on õigus välja öelda oma arvamus kõigi valla arengu ja avaliku võimu probleemide kohta.

Küsimus seisneb infomonopolis, kus võimulolijad on haaranud maksumaksjate raha eest enda kätte avaliku infovälja ja kujundavad seda ühekülgselt oma huvides.

“Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) ja KOKS-i koosmõjus kehtib nõue, et KOV-i vahendite kasutamine saab põhineda üksnes avalikul huvil. Poliitiku või poliitilise ühenduse mainekujundusele teadlikult suunatud teavitus on erahuvides ning kulu sellisele teavitusele ei ole õiguspärane.”

Poliitikute kasutamist n-ö sõnumitoojana omavalitsuse teavitustes ükski seadus ei keela. “Samas on seadustes kirjeldatud üldiste põhimõtete järgi selge, et KOV-i raha eest tehtud teavituse ajend ei tohi olla poliitiku või tema erakonna mainekujundus,” selgitas riigikontroll.

Sotside nimekirja kuuluv Jõelähtme muusika- ja kunstikooli juht sai ruumi artikliks, mis rääkis, et tema juhitavasse õppeasutusse saabus sügis. Justkui isegi aastaaegade vaheldumine sõltuks võimuparteidest. Samas lehenumbris riigivanemate mälestamist kajastanud loos osutusid peategelasteks Reformierakonna nimekirja esinumbrist vallavanem ja volikogu esimees, justkui nemad oleksidki Eestile vabaduse toonud.

Nii juhtus ka septembrikuise valimistele pühendatud väljaandega, kus lehepinna jagamisel said teenimatu eelise koalitsioonipoliitikud.

Mõjub eksitavalt, kui ühest lehenumbrist teise näidatakse iga väiksemagi investeeringu puhul vallavanemat rahvale heldete kingituste tegijana. Veebruaris avaldati uudislugu, kuidas Kostivere mõisa näputöökamber soetas õmblusmasinad, kuid mitte sõnagi sellest, et investeeriti minu poolt riigikogu liikmena toodud nn katuseraha.

Tagasi lükatakse artikleid isegi siis, kui need ei kritiseeri võimu. Näiteks ei õnnestunud mul avaldada artiklit, milles teatasin, et olen valmis riigikogu liikmena Jõelähtme valla elanike muresid ära kuulama.

Vallaleht tegutseb vallavanema isikliku tsensuuri all, kes otsustab, mida lubab avaldada ja mida mitte.

Riigikontrolli aruanne näitab, et vallalehtede kallutatus kujutab üleriigilist epideemiat, mida saab ravida üksnes seaduse tasemel.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)