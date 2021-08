Harjumaa omavalitsuste liit (HOL) valis konkursi “Eesti kaunis kodu” raames välja tänavused Harjumaa kauneimad kodud. 13 kodu, maakodu või ühiskondliku objekti hulgas pärjatakse novembris perekond Agu kodu Harku vallas Merikülas, perekond Lääne kodu Saue vallas Ruila külas ning mullu juunis valminud Paldiski linnaväljakut.

Perekond Agu kodu on parim eramu, perekond Lääne kodu parim maakodu ning Paldiski linnaväljak maakonna parim ühiskondlik objekt.

Harju konkursi võitjaid tunnustab HOL 25. novembril toimuval tänuüritusel. Loomulikult pälvivad konkursi võitjad vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi tunnustuse.

Mullu jaanipäevaks valminud Paldiski esimene linnaväljak kandideeris detsembris aasta arhitektuuriauhindadele. Toona tunnustust ei tulnud. Nüüd tuli kuue esitatud ühiskondliku objekti hulgas maakonna esikoht.

Lääne-Harju valla avaliku ruumi spetsialist ja väljaku idee autor Madis Vaikmaa tunnistab: “Igasugune tunnustus on alati meeldiv üllatus, eriti kui see tuleb tiheda konkurentsi tingimustes. Viimastel aastatel on üle Eesti eriti avaliku ruumi objektide kujunduskvaliteet oluliselt tõusnud ja põnevaid objekte rajatakse palju.”

Suurem üllatus oli tema sõnul tõusta väga tihedas üle-eestilises konkurentsis üksikute nominentide hulka Eesti arhitektide liidu, Eesti maastikuarhitektide liidu ja Eesti sisearhitektide liidu jagatavatel Eesti arhitektuuriauhindade konkursil. “Kuna ka laiemalt on väljak saanud laialdast positiivset vastukaja ja leidnud aastaringselt kasutatava koha Paldiski linlaste elus, oli seekordse tunnustamise üllatus ehk pisut väiksem. Aga see-eest väga meeldiv,” ütleb Vaikmaa.

Ei saagi valmis

Esikoha tõi tema hinnangul see, et kogu väljaku ja seda ümbritseva haljasala kujundamise peamine fookus on algusest peale olnud inimmõõtmelisus. Samuti ka hubasus ja paigavaimu tabamine. Ka kohalik kogukond on linnaväljaku soojalt vastu võtnud ja sellel käib elu aasta ringi.

Väljak on küll rohkem kui aasta aega valmis olnud, kuid sellele tuleb ikka aeg-ajalt lisandusi. “Väljakule loodu võimaldab erinevatel aastaaegadel hooajaliste taimede istutamisega konteineritesse ja valgustuslahendustega luua erinevaid meeleolusid ja hoida väljakut pidevalt uudsena. Ise ootan põnevusega uue jõuluvalgustuse lahendust eesootaval talvel,” ütleb Vaikmaa.

Valmimist ootab ka Rae tänava ja väljaku vaheline haljasala koos Rae tänava äärse alleelõigu istutamisega. Ühes nendega ka põneva lahendusega valla ja linna turismikaardi paigaldamine.

Äsja valmisid linnas kaks aktiivset kasutust leidnud ja oodatud objekti: elamusspordiväljak ja kergliiklustee Paldiski linnast Pakri poolsaare tippu. Koostamisel on Peetri kindluse alade eskiisprojekt, et omanäoline ja suure pindalaga kultuurmaastik liita aktiivse osana Paldiski linnaruumi.

“Töötame ka selle nimel, et osaliselt saaks linna mereäärsed alad vaba avaliku juurdepääsu ning seeläbi tekiks võimalus promenaadi/puhkealade rajamiseks ja avatud rannaalade sidustamiseks teiste rajatud ja planeeritud objektidega, eesmärgiga luua terviklik ülelinnaline kvaliteetne elukeskkond,” räägib Madis Vaikmaa tulevikust. Ettevalmistamisel on ka linnapargi rekonstrueerimine.

Vallas suured plaanid

Mida on aga kogu valla avalikus ruumis ja asulates lähiajal plaanis? “Lääne-Harju vald on suure pindalaga hajus vald. Seega näiteks võrreldes sarnase rahvaarvuga Keila linnaga ei piisa siin ühest koolist, staadionist, rulapargist jne. Seega on korraga töös, ettevalmistamisel ja mõtetes väga palju avaliku ruumi objekte,” seletab Vaikmaa.

Alevikesse ja suurematesse küladesse on hakatud projekteerima ja ehitama läbimõeldud ja väga hea arhitektuurilise ning funktsionaalse kvaliteediga parke/väljakuid kogukonnategevuseks, liikumiseks ja kokkusaamiseks. Sarnaseid projekteerimisi valmistatakse ette ka Laulasmaal, Ämaris, Kloogal ja mujal.

Leholas ja Karjakülas on alade esimeste etappide ehitushanked tehtud. Valminud on Harju-Risti asumi sissesõidutee, parkimislahenduste ja tegevusala põhiprojekt. Projekteerimisel on Padise keskasula liikumis- ja parkimislahendused. Töös on Harju-Risti tervisespordikompleksi täiendamine võimlemis- ja jõulinnakuga.

Ettevalmistamisel on äsja valminud Kloogaranna rannaala arenduse esimese etapi jätk. “Peatselt on valmimas Vasalemma staadion ja kunstmurukattega jalgpalliväljak ühes korvpalliväljaku, parkla ja ühendusteega. Samas alevikus on valminud männimetsas asuv madalronimisrada. Äsja on lõppenud Ämari lastemänguväljaku ehitushange. Mänguväljak peaks valmima veel tänavu,” loetleb Vaikmaa.