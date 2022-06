EELK Paldiski Nikolai kirikust 78 aastat eemal olnud suured küünlajalad leiavad lõpuks tee koju.

„Eriliseks teeb asja see, et me ei teadnud nende küünlajalgade olemasolust midagi. Vanal fotol on näha, et kirikus olid kaks suurt küünlajalga, kuid arvasime, et need on hävinud,“ ütles EELK Paldiski Nikolai kiriku õpetaja Merle Prass-Siim.

Asi on tema sõnul selles, et kogudus on pidanud vähemalt kaks korda kogu oma varaga kolima Paldiskist Nõmmele ja tagasi.

„Esimest korda kolis kogudus kogu oma varaga 1940. aastal Nõmmele seoses 1939. aastal loodud baaside lepinguga ja linn muudeti kinniseks,“ teab Prass-Siim. 1942. aastal koliti tema sõnul Paldiskisse tagasi, 1944. aasta septembrisündmuste käigus püüti päästa vara ja see jõudis taas Nõmmele ja veel mitmele poole. Siis jäi kirik pooleks sajandiks Nõukogude sõjaväe käsutusse, olles algul ohvitseride klubi ja hiljem 20 aastat ladu.

Nõnda oli vanal fotol nähtud küünlajalgade saatus kogudusele teadmata ja nende tagasisaamine tundus olevat pea võimatu.

Lootustandva vihje küünlajalgade võimaliku olemasolu kohta andis kirikule mõned aastad tagasi üks inimene, kes helistas ja rääkis sellest, kuidas tema vanaisa viis arvatavasti 1944. aastal salaja ja ööpimeduses varjus küünlajalad Tallinna Toomkirikusse peitu. Tundmatu helistaja uuris, kas Toomkogudus on need Paldiski kogudusele tagastanud. Sealt sai Prass-Siimi sõnul alguse asja uurimine, mis viis rõõmsa leiuni. Kirik leidiski need Toomkirikust üles ja nüüd toimub tagastamise puhul laupäeval, 18. juunil kell 11 tänuüritus.

„Me ei tea helistaja nime, kuid oleks soov teda tänada ja rõõmustav oleks, kui ta saaks tänuüritusel osaleda,“ ütles Prass-Siim.

Seega, kui helistaja peaks neid ridu lugema, siis teadku, et kirik soovib teda tänada. Tänuüritusele oodatakse kõiki huvilisi.

Kirikul on veelgi huvitavaid tegemisi: hiljuti alustati heategevuslike kohtumisõhtute teist hooaega, kus esimeseks külaliseks oli maalikunstnik Jüri Arrak.