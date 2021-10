Pühapäeva õhtul vajas Pakri tuletorni juures päästjate abi poiss, kes oli eelnevalt oma emale lubanud kusagilt alla hüpata.

Pühapäeval kell 18.52 said päästjad äreva teate emalt, kes ütles, et tema poeg on ähvardanud kusagilt alla hüpata. Paldiskisse saabunud päästjad asusid koos politsei ning ema abiga poissi otsima ning leidsid ta kella 21.59 paiku Pakri tuletorni alt.

Päästjad alustasid koheselt nööripääste operatsiooniga ning tõid poisi üles kella 23.45 paiku. Laps anti üle kiirabile, kes toimetas ta haiglasse.